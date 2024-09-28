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При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2024
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник
Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:04
2024-09-28T12:04
2024-09-28T12:04
происшествия
махачкала
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Погибшие дети были братом и сестрой, 8 и 6 лет. Скончалась и их молодая мама", – сказал собеседник агентства. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975223572_0:0:1182:886_1920x0_80_0_0_95127ec343e8232aaeed57a645eabbce.jpg
Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T12:04
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
2024-09-28T12:04
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PT0M16S
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли женщина и ее 8-летний сын и 6-летняя дочь
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Погибшие дети были братом и сестрой, 8 и 6 лет. Скончалась и их молодая мама", – сказал собеседник агентства.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.