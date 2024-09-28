https://ria.ru/20240928/vzryv-1975224623.html

При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник

При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2024

При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник

Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:04

2024-09-28T12:04

2024-09-28T12:04

происшествия

махачкала

взрыв на азс в махачкале

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975223572_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_79a4f8e3be82fe312efcd634fae45dce.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Погибшие дети были братом и сестрой, 8 и 6 лет. Скончалась и их молодая мама", – сказал собеседник агентства. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T12:04 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан, видео