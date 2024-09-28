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При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2024
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12:04 28.09.2024
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При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2024
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник
Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:04
2024-09-28T12:04
происшествия
махачкала
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Погибшие дети были братом и сестрой, 8 и 6 лет. Скончалась и их молодая мама", – сказал собеседник агентства. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
махачкала
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
2024-09-28T12:04
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При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми, сообщил источник

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли женщина и ее 8-летний сын и 6-летняя дочь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Двое детей, погибшие при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы, были братом и сестрой, в результате происшествия погибла и их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Погибшие дети были братом и сестрой, 8 и 6 лет. Скончалась и их молодая мама", – сказал собеседник агентства.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
 
ПроисшествияМахачкалаВзрыв на АЗС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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