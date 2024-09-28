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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек - РИА Новости, 28.09.2024
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10:26 28.09.2024 (обновлено: 10:45 28.09.2024)
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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек - РИА Новости, 28.09.2024
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:26
2024-09-28T10:45
происшествия
взрыв на азс в махачкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Количество погибших выросло до 12", — сказали в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось о, 11 погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения.По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, четверо пострадавших остаются в больницах, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Еще троих пациентов уже выписали, четверо получили медицинскую помощь амбулаторно. Накануне на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

МЧС: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12 человек

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
«
"Количество погибших выросло до 12", — сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о, 11 погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения.
По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, четверо пострадавших остаются в больницах, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Еще троих пациентов уже выписали, четверо получили медицинскую помощь амбулаторно.
Накануне на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.
© Фото : соцсети

Пожар на заправке в Дагестане.

Пожар на заправке в Дагестане

Пожар на заправке в Дагестане.

© Фото : соцсети
1 из 5
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной службы МЧС тушат пожар после взрыва.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале

Сотрудники пожарной службы МЧС тушат пожар после взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 5

Пожар на заправке в Дагестане.

© Фото : соцсети
1 из 5

Сотрудники пожарной службы МЧС тушат пожар после взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 5

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 5

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 5

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте взрыва.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 5
 
ПроисшествияВзрыв на АЗС в МахачкалеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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