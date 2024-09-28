https://ria.ru/20240928/vzryv-1975216144.html

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек - РИА Новости, 28.09.2024

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:26

2024-09-28T10:26

2024-09-28T10:45

происшествия

взрыв на азс в махачкале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Количество погибших выросло до 12", — сказали в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось о, 11 погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения.По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, четверо пострадавших остаются в больницах, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Еще троих пациентов уже выписали, четверо получили медицинскую помощь амбулаторно. Накануне на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T10:26 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв на азс в махачкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)