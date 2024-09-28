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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек - РИА Новости, 28.09.2024
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:26
2024-09-28T10:26
2024-09-28T10:45
происшествия
взрыв на азс в махачкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Количество погибших выросло до 12", — сказали в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось о, 11 погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения.По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, четверо пострадавших остаются в больницах, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Еще троих пациентов уже выписали, четверо получили медицинскую помощь амбулаторно. Накануне на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T10:26
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв на азс в махачкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек
МЧС: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12 человек