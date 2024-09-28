https://ria.ru/20240928/vsu-1975253710.html

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.09.2024

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударом уничтожил опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:51

2024-09-28T16:51

2024-09-28T17:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

су-34

курская область

валерий герасимов

брянская область

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударом уничтожил опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Уточняется, что атака на разведанные цели осуществлялась с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 28 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 18 130 военнослужащих и 132 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240928/lantset-1975251843.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

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Работа экипажа Су-34 ВКС РФ в приграничном районе Курской области Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар корректируемыми авиабомбами по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели поражены, сообщили в Минобороны, предоставив соответствующее видео. 2024-09-28T16:51 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34, курская область, валерий герасимов, брянская область