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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 28.09.2024 (обновлено: 17:44 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/vsu-1975253710.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.09.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударом уничтожил опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:51
2024-09-28T17:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-34
курская область
валерий герасимов
брянская область
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударом уничтожил опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Уточняется, что атака на разведанные цели осуществлялась с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 28 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 18 130 военнослужащих и 132 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240928/lantset-1975251843.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
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россия
курская область
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Работа экипажа Су-34 ВКС РФ в приграничном районе Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар корректируемыми авиабомбами по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели поражены, сообщили в Минобороны, предоставив соответствующее видео.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34, курская область, валерий герасимов, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Курская область, Валерий Герасимов, Брянская область
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

МО: Су-34 ударил корректируемыми авиабомбами по опорнику ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударом уничтожил опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.
Уничтожение боевой машины ВСУ Ланцетом в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Вчера, 16:36
Уточняется, что атака на разведанные цели осуществлялась с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украину привели на убой
25 сентября, 08:00
По данным на 28 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 18 130 военнослужащих и 132 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34Курская областьВалерий ГерасимовБрянская область
 
 
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