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В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/vsu-1975244494.html
В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо
В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо
В составе украинской армии остается все меньше граждан Украины и все больше граждан Польши, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:39
2024-09-28T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
польша
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. В составе украинской армии остается все меньше граждан Украины и все больше граждан Польши, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все меньше и меньше именно граждан Украины в армию ВСУ приходят. А все больше и больше, вот недостающее количество для нужд вооруженных сил Украины, заполняют именно наемники… Большей частью это, конечно же, поляки", - сказал РИА Новости глава Херсонской области. Пророссийское подполье Херсона и разведка сообщали о высокой концентрации сформированных из наемников подразделений ВСУ на правом берегу Днепра. Российская артиллерия наносит по ним точечные удары. В августе 2024 года украинская армия с помощью 20 лодок и штурмовых катеров предприняла массированную попытку высадки десанта на Кинбурскую косу. По словам российских десантников, отбивших атаку противника, среди украинских штурмовиков было множество поляков.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html
украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , польша, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Польша, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо

Сальдо: в составе ВСУ остается все меньше украинцев и все больше поляков

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. В составе украинской армии остается все меньше граждан Украины и все больше граждан Польши, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Все меньше и меньше именно граждан Украины в армию ВСУ приходят. А все больше и больше, вот недостающее количество для нужд вооруженных сил Украины, заполняют именно наемники… Большей частью это, конечно же, поляки", - сказал РИА Новости глава Херсонской области.
Пророссийское подполье Херсона и разведка сообщали о высокой концентрации сформированных из наемников подразделений ВСУ на правом берегу Днепра. Российская артиллерия наносит по ним точечные удары.
В августе 2024 года украинская армия с помощью 20 лодок и штурмовых катеров предприняла массированную попытку высадки десанта на Кинбурскую косу. По словам российских десантников, отбивших атаку противника, среди украинских штурмовиков было множество поляков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьПольшаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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