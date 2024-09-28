https://ria.ru/20240928/vsu-1975244494.html
В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо
В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо
В составе украинской армии остается все меньше граждан Украины и все больше граждан Польши, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:39
2024-09-28T15:39
2024-09-28T15:39
специальная военная операция на украине
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владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. В составе украинской армии остается все меньше граждан Украины и все больше граждан Польши, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все меньше и меньше именно граждан Украины в армию ВСУ приходят. А все больше и больше, вот недостающее количество для нужд вооруженных сил Украины, заполняют именно наемники… Большей частью это, конечно же, поляки", - сказал РИА Новости глава Херсонской области. Пророссийское подполье Херсона и разведка сообщали о высокой концентрации сформированных из наемников подразделений ВСУ на правом берегу Днепра. Российская артиллерия наносит по ним точечные удары. В августе 2024 года украинская армия с помощью 20 лодок и штурмовых катеров предприняла массированную попытку высадки десанта на Кинбурскую косу. По словам российских десантников, отбивших атаку противника, среди украинских штурмовиков было множество поляков.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html
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В составе ВСУ становится все больше поляков, рассказал Сальдо
Сальдо: в составе ВСУ остается все меньше украинцев и все больше поляков