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"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 28.09.2024 (обновлено: 20:23 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/vsu-1975233846.html
"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре
"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 28.09.2024
"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре
Украинская группировка в Угледаре в ДНР должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:22
2024-09-28T20:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинская группировка в Угледаре в ДНР должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена. Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, в случае продолжения боевых действий украинские солдаты погибнут, а город все равно перейдет под контроль России.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975218702.html
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россия
угледар
украина
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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре

Меркурис: солдатам ВСУ в Угледаре нужно сдаться, что спасти свои жизни

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинская группировка в Угледаре в ДНР должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена. Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — отметил аналитик.
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По словам Меркуриса, в случае продолжения боевых действий украинские солдаты погибнут, а город все равно перейдет под контроль России.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУгледарУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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