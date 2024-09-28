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"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре

"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 28.09.2024

"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре

Украинская группировка в Угледаре в ДНР должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:22

2024-09-28T13:22

2024-09-28T20:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинская группировка в Угледаре в ДНР должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена. Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, в случае продолжения боевых действий украинские солдаты погибнут, а город все равно перейдет под контроль России.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975218702.html

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россия

угледар

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донецкая народная республика

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безопасность, россия, днр, угледар, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин