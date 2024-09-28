https://ria.ru/20240928/vsu-1975214328.html

Пленный танкист ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Пленный танкист ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - РИА Новости, 28.09.2024

Пленный танкист ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Минобороны РФ опубликовало видео, в котором пленный военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Иван Золоторев рассказал, как солдат ВСУ обманом отправляют в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T09:57

2024-09-28T09:57

2024-09-28T09:57

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, в котором пленный военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Иван Золоторев рассказал, как солдат ВСУ обманом отправляют в Курскую область. Иван был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. По его словам, командование ВСУ обманом и угрозами гонит обычных солдат на территорию Курской области. "Ночью сорвались и приехали в Курскую область. Командир сказал, нужно поохранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся. Ну, говорит, дня два-три. Поехали. А там еще четыре человека было. Всего восемь человек получается. Честно говоря, я без понятия, что мы должны были охранять. Но когда нас российские ребята взяли, давно уже разведчиков "порешали". А в подвале, оказывается, у них был склад БК", - сказал солдат украинской армии в видео, показанном Минобороны. Сдавшись в плен военнослужащим группировки войск "Север", он сохранил свою жизнь. "Получается, нас первой группой завезли на квадроцикле, мы нырнули в кусты, а там два окопа. Мы легли в один, а второй начали обстреливать… Я, честно говоря, не знаю, выжили они или нет, либо смылись. Начался минометный обстрел. И слева, и справа прилетало. Почти всю ночь. Мы сидели и не высовывались. На следующий день ребята заходили, и мы сдались в плен", - рассказал Иван Золоторев. По словам военнопленного, в ряды ВСУ он попал так же насильно. В один из дней его задержали сотрудники ТЦК, обновили его данные всего за 15 минут и сразу же, без подготовки, отправили в Курскую область. "Шел на работу как раз в тупиковом переулке. И они как раз сзади на микроавтобусе подъехали. И все, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говорится. За 15 минут все прошли, всех врачей", - рассказал Иван на видео МО.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире