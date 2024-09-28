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"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/vsu-1975208882.html
"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город
"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город - РИА Новости, 28.09.2024
"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город
Украинская группировка должна как можно быстрее покинуть Угледар в ДНР, пока у нее есть такая возможность, заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:42
2024-09-28T08:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинская группировка должна как можно быстрее покинуть Угледар в ДНР, пока у нее есть такая возможность, заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Радио НВ"."Единственный путь — это путь эвакуации, мы должны это признать. И чем быстрее будет принято соответствующее решение, тем больше шансов в рамках арьергардных боев провести эту миссию максимально организованно", — считает он.По словам офицера, ключевой проблемой для ВСУ на этом участке выступают "клещи" российского окружения, не позволяющие снабжать украинскую группировку."Мы физически не можем найти достаточно сил и средств, чтобы деблокировать наш гарнизон в Угледаре, поэтому я склоняюсь к позиции, что в ближайшее время контроль над ним мы потеряем", — признал Селезнев.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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безопасность, россия, днр, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город

Полковник ВСУ Селезнев призвал эвакуироваться из Угледара, пока не поздно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинская группировка должна как можно быстрее покинуть Угледар в ДНР, пока у нее есть такая возможность, заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Радио НВ".
"Единственный путь — это путь эвакуации, мы должны это признать. И чем быстрее будет принято соответствующее решение, тем больше шансов в рамках арьергардных боев провести эту миссию максимально организованно", — считает он.
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По словам офицера, ключевой проблемой для ВСУ на этом участке выступают "клещи" российского окружения, не позволяющие снабжать украинскую группировку.
«
"Мы физически не можем найти достаточно сил и средств, чтобы деблокировать наш гарнизон в Угледаре, поэтому я склоняюсь к позиции, что в ближайшее время контроль над ним мы потеряем", — признал Селезнев.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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