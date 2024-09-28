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"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город
"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город - РИА Новости, 28.09.2024
"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город
Украинская группировка должна как можно быстрее покинуть Угледар в ДНР, пока у нее есть такая возможность, заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:42
2024-09-28T08:42
2024-09-28T08:42
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинская группировка должна как можно быстрее покинуть Угледар в ДНР, пока у нее есть такая возможность, заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Радио НВ"."Единственный путь — это путь эвакуации, мы должны это признать. И чем быстрее будет принято соответствующее решение, тем больше шансов в рамках арьергардных боев провести эту миссию максимально организованно", — считает он.По словам офицера, ключевой проблемой для ВСУ на этом участке выступают "клещи" российского окружения, не позволяющие снабжать украинскую группировку."Мы физически не можем найти достаточно сил и средств, чтобы деблокировать наш гарнизон в Угледаре, поэтому я склоняюсь к позиции, что в ближайшее время контроль над ним мы потеряем", — признал Селезнев.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
"Потеряем контроль": офицер ВСУ призвал сдать важный город
Полковник ВСУ Селезнев призвал эвакуироваться из Угледара, пока не поздно