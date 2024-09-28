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ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:17 28.09.2024 (обновлено: 09:07 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/vsu-1975207721.html
ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо
ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо
Украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:17
2024-09-28T09:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", — сказал он. По словам губернатора, на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя мелкие группы продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются. &quot;Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности&quot;, — добавил Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240927/saldo-1974975475.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо

Сальдо: ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", — сказал он.
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По словам губернатора, на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя мелкие группы продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются.
«

"Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", — добавил Сальдо.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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