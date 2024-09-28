https://ria.ru/20240928/vsu-1975207721.html

ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо

ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024

ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо

Украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:17

2024-09-28T08:17

2024-09-28T09:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d1fb5e42c28ac354a83b8fdf71ecd9b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", — сказал он. По словам губернатора, на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя мелкие группы продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются. "Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", — добавил Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20240927/saldo-1974975475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность