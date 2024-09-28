ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщил Сальдо
Сальдо: ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу", — сказал он.
По словам губернатора, на Херсонском направлении ВСУ несколько снизили активность, хотя мелкие группы продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются.
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"Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности", — добавил Сальдо.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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