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Штурман ТОФ умер во время марафона "Мосты Владивостока"

Штурман ТОФ умер во время марафона "Мосты Владивостока" - РИА Новости, 28.09.2024

Штурман ТОФ умер во время марафона "Мосты Владивостока"

Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Евгений Витютнев скончался во время марафона "Мосты Владивостока" во Владивостоке, сообщил глава... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:40

2024-09-28T14:40

2024-09-28T14:40

фокино

владивосток

приморский край

александр баранов

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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Евгений Витютнев скончался во время марафона "Мосты Владивостока" во Владивостоке, сообщил глава ЗАТО Фокино Приморского края Александр Баранов в Telegram-канале. "Я с тяжелым сердцем и глубокой печалью сообщаю о трагической утрате. Ушёл из жизни главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Евгений Витютнев... Сегодня во время марафона "Мосты Владивостока" мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу", - написал Баранов. Он выразил соболезнования его матери Людмиле Витютневой. "Евгений Витютнев был профессионалом своего дела, истинным патриотом, который любил свою страну. Я лично знал Евгения с детства и был свидетелем его стремлений и успехов. Евгений был ярким примером того, как любовь к морскому делу может привести к высоким достижениям. С раннего возраста он проявлял интерес к военно-морскому делу", - добавил Баранов. По его словам, в школьные годы Евгений жил в Фокино и посещал военно-патриотический клуб "Макаровец", где получил первые знания о флоте. Там сформировались его навыки и увлечение морским делом. "Людмиле Васильевне удалось воспитать настоящего офицера. Она воспитала сына, который не просто знал, что значит быть офицером, но и осознавал всю ответственность, лежащую на его плечах. Евгений Витютнев останется в наших сердцах как достойный офицер, честный человек, замечательный семьянин", - отметил глава Фокино. Как сообщает прокуратура Приморья, ведомство организовало проверку после гибели участника марафона. "Во время участия в марафоне "Мосты Владивостока" погиб мужчина, 1983 года рождения. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия", - сообщает прокуратура. Также проводится доследственная проверка, добавляют в ведомстве.

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владивосток

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фокино, владивосток, приморский край, александр баранов