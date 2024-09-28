Эксперт предрек исход виноделов в горы из-за изменения климата
Эксперт Журкин: изменения климата скоро заставят виноделов перебираться в горы
Бокал с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Изменения климата скоро заставят виноделов по всему миру перебираться в горы - условия там более комфортны для виноградников благодаря контрасту дневных и ночных температур, рассказал РИА Новости главный винный эксперт компании Ladoga Дмитрий Журкин.
"Изменения климата, которые обсуждаются на протяжении последних нескольких лет, сегодня стали свершившимся фактом… Тенденции в винодельческой отрасли будут продолжать меняться. Это может означать не только смещение на более северные территории, но и движение в горные районы, где климатические условия более комфортны для виноградников благодаря контрасту дневных и ночных температур", - считает он.
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Журкин добавил, что несмотря на существующие проблемы, такие как раннее созревание урожая и весьма комфортные условия для размножения вредителей, многие винодельни в мире, особенно имеющие сертификаты био или эко, сталкиваются с потерей урожая. "Также возможны изменения сортового состава винограда, что уже активно обсуждается в отрасли. Бордо претерпело изменения в своем развитии несколько раз в истории, просто широкой аудитории об этом мало известно", - пояснил он.
Что касается новых винодельческих регионов, их возникновение вполне вероятно, уверен эксперт. "Например, на недавней королевской свадьбе в Великобритании впервые были поданы не шампанское, а английские игристые вина, качество которых значительно возросло", - привел он пример.
Комментируя перспективы российского виноделия, Журкин отметил, что здесь влияние погоды не представляется критичным. "Однако следует учитывать, что на наших южных территориях риск вымерзания виноградников остается высоким даже в условиях потепления", - добавляет он.
Кроме того, изменения климата могут привести и к снижению производства так называемых "ледяных вин" - ice wine: "Уже сегодня некоторые производители, как, например, один наш поставщик из Эльзаса, отказываются от категории vendange tardive из-за недостатка морозных условий. Виноделие неизменно связано с рисками, и виноделы будут жаловаться на природу, пока есть вино и природа", - заключил он.
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