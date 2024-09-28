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На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом - РИА Новости, 28.09.2024
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06:45 28.09.2024 (обновлено: 09:18 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/video-1975204362.html
На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом
На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом - РИА Новости, 28.09.2024
На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом
Проводится проверка по факту демонстрации учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина видеоролика с процессом медицинского прерывания беременности,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:45
2024-09-28T09:18
сахалин
оха
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Проводится проверка по факту демонстрации учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина видеоролика с процессом медицинского прерывания беременности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, свою проверку также начала прокуратура.Как уточнили в ведомстве, ролик показывали на уроке в одной из школ города Оха сотрудники автономной некоммерческой организации "Выбери жизнь". При этом демонстрация видео не согласовывалась с Минздравом и другими профильными организациями.По информации собеседника, региональный Минздрав проводит проверку по данному факту. По ее результатам примут надлежащие административные меры. В ведомстве призвали соблюдать нормы этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы. Прокуратура Сахалинской области сообщила, что начала проверка по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности. В ходе нее дадут оценку должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974318203.html
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сахалин, оха, сахалинская область, происшествия
Сахалин, Оха, Сахалинская область, Происшествия
На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом

Прокуратура и Минздрав Сахалина проверяют показ школьникам видео аборта

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Проводится проверка по факту демонстрации учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина видеоролика с процессом медицинского прерывания беременности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, свою проверку также начала прокуратура.
Как уточнили в ведомстве, ролик показывали на уроке в одной из школ города Оха сотрудники автономной некоммерческой организации "Выбери жизнь". При этом демонстрация видео не согласовывалась с Минздравом и другими профильными организациями.
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По информации собеседника, региональный Минздрав проводит проверку по данному факту. По ее результатам примут надлежащие административные меры. В ведомстве призвали соблюдать нормы этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы.
Прокуратура Сахалинской области сообщила, что начала проверка по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности. В ходе нее дадут оценку должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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