https://ria.ru/20240928/video-1975204362.html

На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом

На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом - РИА Новости, 28.09.2024

На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом

Проводится проверка по факту демонстрации учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина видеоролика с процессом медицинского прерывания беременности,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T06:45

2024-09-28T06:45

2024-09-28T09:18

сахалин

оха

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Проводится проверка по факту демонстрации учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина видеоролика с процессом медицинского прерывания беременности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, свою проверку также начала прокуратура.Как уточнили в ведомстве, ролик показывали на уроке в одной из школ города Оха сотрудники автономной некоммерческой организации "Выбери жизнь". При этом демонстрация видео не согласовывалась с Минздравом и другими профильными организациями.По информации собеседника, региональный Минздрав проводит проверку по данному факту. По ее результатам примут надлежащие административные меры. В ведомстве призвали соблюдать нормы этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы. Прокуратура Сахалинской области сообщила, что начала проверка по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности. В ходе нее дадут оценку должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974318203.html

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

сахалин

оха

сахалинская область

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сахалин, оха, сахалинская область, происшествия