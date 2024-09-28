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Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 28.09.2024
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22:57 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/veto-1975290024.html
Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН
Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 28.09.2024
Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН
Мексика выступает за сохранение института ООН, который стал ответом на мировые войны прошлого столетия, однако предлагает полностью отменить право вето в совете РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:57
2024-09-28T22:57
в мире
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МЕХИКО, 28 сен — РИА Новости. Мексика выступает за сохранение института ООН, который стал ответом на мировые войны прошлого столетия, однако предлагает полностью отменить право вето в совете безопасности, а до отмены ограничить его применение при рассмотрении преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида, заявила на Генеральной ассамблее организации глава МИД латиноамериканской страны Алисия Барсена. "Мексика предлагает полностью отменить право вето, и до тех пор, пока это не будет достигнуто, по крайней мере, ограничить его в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений", - заявила Барсена в ходе дебатов в Нью-Йорке. По словам дипломата, многие люди в мире, наблюдая ежедневные сводки мировых конфликтов и "почти механические отчеты о числе погибших", возлагают надежду на то, что лидеры государств диалогом и дипломатией смогут их остановить. При этом они справедливо разочарованы, когда вместо норм и права навязываются "фракционные и постыдные геополитические интересы, двойные стандарты". "Без малейшей скромности сохраняется голая империя силы, иначе говоря, непристойная концентрация власти в руках горстки тех немногих привилегированных, кто извлекает выгоду из статус-кво, из боли, страдания и крови (...) Мы построили этот дом, Организацию Объединенных Наций, чтобы проложить другой путь, и сегодня мы подтверждаем, что, несмотря на все ее недостатки, именно этот труд цивилизации заслуживает нашей приверженности и разумных альтернатив, это идеи, которые человеческая семья сумела найти после пропасти двух мировых войн", - подчеркнула Алисия Барсена. Министр отметила, что организация, которая должна предотвратить риск нашего вымирания перед лицом насилия и неравенства, сегодня кажется бессильной, и её миссия терпит неудачу с каждым новым докладом. "Нам необходимо посеять семена надежды, изменить управление и архитектуру, потому что спустя почти восемь десятилетий мир, его вызовы и его облик больше нельзя узнать в зеркале, которое упорно показывает отражение 1945 года. Нам нужно восстановить уверенность в многополярном мире и его институтах, в согласии, сотрудничестве, в убежденности в том, что, несмотря на наше богатое разнообразие цветов и географии, мы братья и сестры одного и того же сообщества, одной планеты с одной судьбой", - сказала Барсена в завершении своей речи.
https://ria.ru/20240928/oon-1975288855.html
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в мире, мексика, нью-йорк (город), оон, совет безопасности оон
В мире, Мексика, Нью-Йорк (город), ООН, Совет Безопасности ООН
Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН

Мексика призвала отменить право вето в СБ ООН при рассмотрении геноцида

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИКО, 28 сен — РИА Новости. Мексика выступает за сохранение института ООН, который стал ответом на мировые войны прошлого столетия, однако предлагает полностью отменить право вето в совете безопасности, а до отмены ограничить его применение при рассмотрении преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида, заявила на Генеральной ассамблее организации глава МИД латиноамериканской страны Алисия Барсена.
"Мексика предлагает полностью отменить право вето, и до тех пор, пока это не будет достигнуто, по крайней мере, ограничить его в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений", - заявила Барсена в ходе дебатов в Нью-Йорке.
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Лавров прокомментировал применение права вето в Совбезе ООН
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По словам дипломата, многие люди в мире, наблюдая ежедневные сводки мировых конфликтов и "почти механические отчеты о числе погибших", возлагают надежду на то, что лидеры государств диалогом и дипломатией смогут их остановить. При этом они справедливо разочарованы, когда вместо норм и права навязываются "фракционные и постыдные геополитические интересы, двойные стандарты".
"Без малейшей скромности сохраняется голая империя силы, иначе говоря, непристойная концентрация власти в руках горстки тех немногих привилегированных, кто извлекает выгоду из статус-кво, из боли, страдания и крови (...) Мы построили этот дом, Организацию Объединенных Наций, чтобы проложить другой путь, и сегодня мы подтверждаем, что, несмотря на все ее недостатки, именно этот труд цивилизации заслуживает нашей приверженности и разумных альтернатив, это идеи, которые человеческая семья сумела найти после пропасти двух мировых войн", - подчеркнула Алисия Барсена.
Министр отметила, что организация, которая должна предотвратить риск нашего вымирания перед лицом насилия и неравенства, сегодня кажется бессильной, и её миссия терпит неудачу с каждым новым докладом.
"Нам необходимо посеять семена надежды, изменить управление и архитектуру, потому что спустя почти восемь десятилетий мир, его вызовы и его облик больше нельзя узнать в зеркале, которое упорно показывает отражение 1945 года. Нам нужно восстановить уверенность в многополярном мире и его институтах, в согласии, сотрудничестве, в убежденности в том, что, несмотря на наше богатое разнообразие цветов и географии, мы братья и сестры одного и того же сообщества, одной планеты с одной судьбой", - сказала Барсена в завершении своей речи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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