https://ria.ru/20240928/veto-1975290024.html

Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН

Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 28.09.2024

Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН

Мексика выступает за сохранение института ООН, который стал ответом на мировые войны прошлого столетия, однако предлагает полностью отменить право вето в совете РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:57

2024-09-28T22:57

2024-09-28T22:57

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МЕХИКО, 28 сен — РИА Новости. Мексика выступает за сохранение института ООН, который стал ответом на мировые войны прошлого столетия, однако предлагает полностью отменить право вето в совете безопасности, а до отмены ограничить его применение при рассмотрении преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида, заявила на Генеральной ассамблее организации глава МИД латиноамериканской страны Алисия Барсена. "Мексика предлагает полностью отменить право вето, и до тех пор, пока это не будет достигнуто, по крайней мере, ограничить его в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений", - заявила Барсена в ходе дебатов в Нью-Йорке. По словам дипломата, многие люди в мире, наблюдая ежедневные сводки мировых конфликтов и "почти механические отчеты о числе погибших", возлагают надежду на то, что лидеры государств диалогом и дипломатией смогут их остановить. При этом они справедливо разочарованы, когда вместо норм и права навязываются "фракционные и постыдные геополитические интересы, двойные стандарты". "Без малейшей скромности сохраняется голая империя силы, иначе говоря, непристойная концентрация власти в руках горстки тех немногих привилегированных, кто извлекает выгоду из статус-кво, из боли, страдания и крови (...) Мы построили этот дом, Организацию Объединенных Наций, чтобы проложить другой путь, и сегодня мы подтверждаем, что, несмотря на все ее недостатки, именно этот труд цивилизации заслуживает нашей приверженности и разумных альтернатив, это идеи, которые человеческая семья сумела найти после пропасти двух мировых войн", - подчеркнула Алисия Барсена. Министр отметила, что организация, которая должна предотвратить риск нашего вымирания перед лицом насилия и неравенства, сегодня кажется бессильной, и её миссия терпит неудачу с каждым новым докладом. "Нам необходимо посеять семена надежды, изменить управление и архитектуру, потому что спустя почти восемь десятилетий мир, его вызовы и его облик больше нельзя узнать в зеркале, которое упорно показывает отражение 1945 года. Нам нужно восстановить уверенность в многополярном мире и его институтах, в согласии, сотрудничестве, в убежденности в том, что, несмотря на наше богатое разнообразие цветов и географии, мы братья и сестры одного и того же сообщества, одной планеты с одной судьбой", - сказала Барсена в завершении своей речи.

https://ria.ru/20240928/oon-1975288855.html

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