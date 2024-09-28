https://ria.ru/20240928/vertolet-1975260480.html
Источник раскрыл детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане
Источник раскрыл детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане - РИА Новости, 28.09.2024
Источник раскрыл детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане
Двое граждан России находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, посольство пока не располагает информацией об их состоянии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:47
2024-09-28T17:47
2024-09-28T17:48
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен - РИА Новости. Двое граждан России находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, посольство пока не располагает информацией об их состоянии, сообщил РИА Новости источник в посольстве России. "На борту находились двое граждан России. Информации об их состоянии пока нет", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, были ли россияне пилотами вертолета. Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.
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в мире, россия, пакистан, северный вазиристан
В мире, Россия, Пакистан, Северный Вазиристан
Источник раскрыл детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане
На борту разбившегося в Пакистане вертолета находились двое россиян