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Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках - РИА Новости, 28.09.2024
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06:37 28.09.2024 (обновлено: 09:48 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/uscherb-1975203833.html
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках - РИА Новости, 28.09.2024
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках
Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:37
2024-09-28T09:48
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. &quot;Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых&quot;, - сказано в них.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
https://ria.ru/20240912/bronezhilety-1972204192.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках

Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественных сухпайках для ВС России

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых", - сказано в них.

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Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России.
Как сообщали в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
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