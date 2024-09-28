https://ria.ru/20240928/uscherb-1975203833.html

Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках

Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках - РИА Новости, 28.09.2024

Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках

Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T06:37

2024-09-28T06:37

2024-09-28T09:48

россия

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых", - сказано в них.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

https://ria.ru/20240912/bronezhilety-1972204192.html

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россия, москва, происшествия