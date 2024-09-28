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Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов - РИА Новости, 28.09.2024
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03:39 28.09.2024 (обновлено: 03:40 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/uragan-1975199220.html
Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов
Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов - РИА Новости, 28.09.2024
Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов
Масштабные перебои в работе интернета зафиксированы на юго-востоке и в центральной части США из-за урагана "Хелен", сообщила международная служба мониторинга... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:39
2024-09-28T03:40
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Масштабные перебои в работе интернета зафиксированы на юго-востоке и в центральной части США из-за урагана "Хелен", сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Ранее телеканал NBC News информировал, что число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до 33. Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества. "В нескольких юго-восточных и среднезападных штатах США зафиксированы масштабные перебои с интернетом, которые особенно сильно проявились в Южной Каролине, поскольку тропический шторм "Хелен" продолжает двигаться вглубь страны", - говорится в сообщении службы в соцсети X.
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сша, южная каролина, в мире
США, Южная Каролина, В мире
Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов

Netblocks: ураган "Хелен" вызвал масштабные перебои интернета в ряде штатов США

© AP Photo / NOAAСпутниковый снимок урагана "Хелен" в Мексиканском заливе
Спутниковый снимок урагана Хелен в Мексиканском заливе - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / NOAA
Спутниковый снимок урагана "Хелен" в Мексиканском заливе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Масштабные перебои в работе интернета зафиксированы на юго-востоке и в центральной части США из-за урагана "Хелен", сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Ранее телеканал NBC News информировал, что число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до 33. Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества.
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"В нескольких юго-восточных и среднезападных штатах США зафиксированы масштабные перебои с интернетом, которые особенно сильно проявились в Южной Каролине, поскольку тропический шторм "Хелен" продолжает двигаться вглубь страны", - говорится в сообщении службы в соцсети X.
 
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