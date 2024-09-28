https://ria.ru/20240928/uragan-1975199220.html

Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов

Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов - РИА Новости, 28.09.2024

Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов

Масштабные перебои в работе интернета зафиксированы на юго-востоке и в центральной части США из-за урагана "Хелен", сообщила международная служба мониторинга... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T03:39

2024-09-28T03:39

2024-09-28T03:40

сша

южная каролина

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Масштабные перебои в работе интернета зафиксированы на юго-востоке и в центральной части США из-за урагана "Хелен", сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Ранее телеканал NBC News информировал, что число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до 33. Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества. "В нескольких юго-восточных и среднезападных штатах США зафиксированы масштабные перебои с интернетом, которые особенно сильно проявились в Южной Каролине, поскольку тропический шторм "Хелен" продолжает двигаться вглубь страны", - говорится в сообщении службы в соцсети X.

https://ria.ru/20240927/florida-1974986406.html

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сша, южная каролина, в мире