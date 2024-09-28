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Источник рассказал подробности избиения пенсионерки в Ульяновске - РИА Новости, 28.09.2024
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19:58 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/ulyanovsk-1975274249.html
Источник рассказал подробности избиения пенсионерки в Ульяновске
Источник рассказал подробности избиения пенсионерки в Ульяновске - РИА Новости, 28.09.2024
Источник рассказал подробности избиения пенсионерки в Ульяновске
Мужчина, задержанный по подозрению в избиении пенсионерки в Ульяновске из хулиганский побуждений, в момент нападения, предварительно, был пьян, сообщил РИА... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:58
2024-09-28T19:58
происшествия
ульяновск
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в избиении пенсионерки в Ульяновске из хулиганский побуждений, в момент нападения, предварительно, был пьян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что пожилую женщину, которая продавала цветы рядом с магазином в Ульяновске, избил неизвестный. На опубликованном видео запечатлено, как крепкого телосложения мужчина подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и наносит ей удар кулаками по обеим щекам. В региональном главке уточнили РИА Новости, что от гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений. По данным главка, инцидент произошел 22 сентября около супермаркета по улице 50 лет ВЛКСМ, когда к пожилой женщине подошел незнакомец и несколько раз ударил ее по лицу. В МВД РФ сообщили, что по подозрению задержан 46-летний мужчина. "Предварительно, (задержанный - ред.) был пьян", - сказал собеседник агентства. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Прокуратура региона отмечала, что ранее судимый за кражу житель Ульяновска беспричинно избил пенсионерку. Ведомство взяло на контроль ход расследования дела.
https://ria.ru/20240927/lenoblast-1975129768.html
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РИА Новости
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5
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Избиение пенсионерки в Ульяновске
Избиение пенсионерки в Ульяновске
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происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
Источник рассказал подробности избиения пенсионерки в Ульяновске

Задержанный по подозрению в избиении пенсионерки в Ульяновске был пьян

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в избиении пенсионерки в Ульяновске из хулиганский побуждений, в момент нападения, предварительно, был пьян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что пожилую женщину, которая продавала цветы рядом с магазином в Ульяновске, избил неизвестный. На опубликованном видео запечатлено, как крепкого телосложения мужчина подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и наносит ей удар кулаками по обеим щекам. В региональном главке уточнили РИА Новости, что от гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений. По данным главка, инцидент произошел 22 сентября около супермаркета по улице 50 лет ВЛКСМ, когда к пожилой женщине подошел незнакомец и несколько раз ударил ее по лицу. В МВД РФ сообщили, что по подозрению задержан 46-летний мужчина.
"Предварительно, (задержанный - ред.) был пьян", - сказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Прокуратура региона отмечала, что ранее судимый за кражу житель Ульяновска беспричинно избил пенсионерку. Ведомство взяло на контроль ход расследования дела.
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