https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975278044.html

Задержанный за избиение пенсионерки в Ульяновске рассказал о мотиве

Задержанный за избиение пенсионерки в Ульяновске рассказал о мотиве - РИА Новости, 28.09.2024

Задержанный за избиение пенсионерки в Ульяновске рассказал о мотиве

Задержанный по подозрению в избиении пенсионерки у магазина в Ульяновске извинился перед пострадавшей, мотив своего поступка он объяснил словами: "так... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:35

2024-09-28T20:35

2024-09-28T20:35

происшествия

ирина волк

ульяновск

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Задержанный по подозрению в избиении пенсионерки у магазина в Ульяновске извинился перед пострадавшей, мотив своего поступка он объяснил словами: "так получилось", видео с ним опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канал. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пожилую женщину, которая продавала цветы рядом с магазином в Ульяновске, избил неизвестный. На опубликованном видео запечатлено, как крепкого телосложения мужчина подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и наносит ей удар кулаками по обеим щекам. В региональном главке уточнили РИА Новости, что от гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений. По данным главка, инцидент произошел 22 сентября около супермаркета по улице 50 лет ВЛКСМ. В МВД РФ сообщили, что по подозрению задержан 46-летний мужчина. "Ударил бабушку по лицу на улице 50 лет ВЛКСМ... Ударил три раза... рукой по лицу. Прошу у нее извинения... Прошу мою вину понять", - сказал задержанный на видео, опубликованном в Telegram-канале Волк. "Так получилось", - ответил он на вопрос о мотивах своего поступка. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Прокуратура региона отмечала, что ранее судимый за кражу житель Ульяновска беспричинно избил пенсионерку. Ведомство взяло на контроль ход расследования дела. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный, предварительно, был пьян.

https://ria.ru/20240923/izbienie-1974323606.html

ульяновск

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"Так получилось". Кадры допроса мужчины, ударившего пенсионерку в Ульяновске Кадры допроса агрессора, который трижды ударил (https://t.me/rt_russian/216561) бабушку по лицу на улице в Ульяновске. Он извинился на камеру за свои действия. Ранее на 46-летнего мужчину завели уголовное дело о хулиганстве. 2024-09-28T20:35 true PT0M39S

Избиение пенсионерки в Ульяновске Избиение пенсионерки в Ульяновске 2024-09-28T20:35 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк, ульяновск