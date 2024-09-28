https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975268892.html

В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку

В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024

В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку

Прокуратура в Ульяновске взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку, которую местный житель беспричинно избил возле... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:07

2024-09-28T19:07

2024-09-28T19:07

происшествия

ульяновск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975246884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b46a5dc295f7a668c76d07eb2601c895.jpg

САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Прокуратура в Ульяновске взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку, которую местный житель беспричинно избил возле магазина, мужчина был ранее судим за кражу, сообщается в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что пожилую женщину, которая продавала цветы рядом с магазином в Ульяновске, избил неизвестный. На опубликованном видео запечатлено, как крепкого телосложения мужчина подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и наносит ей удар кулаками по обеим щекам. В региональном главке уточнили РИА Новости, что от гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений. По данным главка, инцидент произошел 22 сентября около супермаркета по улице 50 лет ВЛКСМ, когда к пожилой женщине подошел незнакомец и несколько раз ударил ее по лицу. В МВД РФ сообщили, что по подозрению задержан 46-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Прокуратура Засвияжского района Ульяновска взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку... Установлено, что ночью 22 сентября 2024 года возле одного из домов на проспекте 50-летия ВЛКСМ 46-летний ранее судимый за кражу житель областного центра беспричинно нанес пожилой женщине руками несколько ударов по голове", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что органы дознания возбудили дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974553657.html

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избиение пенсионерки в Ульяновске Избиение пенсионерки в Ульяновске 2024-09-28T19:07 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск