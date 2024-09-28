Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975268892.html
В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку
В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024
В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку
Прокуратура в Ульяновске взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку, которую местный житель беспричинно избил возле... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:07
2024-09-28T19:07
происшествия
ульяновск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975246884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b46a5dc295f7a668c76d07eb2601c895.jpg
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Прокуратура в Ульяновске взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку, которую местный житель беспричинно избил возле магазина, мужчина был ранее судим за кражу, сообщается в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что пожилую женщину, которая продавала цветы рядом с магазином в Ульяновске, избил неизвестный. На опубликованном видео запечатлено, как крепкого телосложения мужчина подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и наносит ей удар кулаками по обеим щекам. В региональном главке уточнили РИА Новости, что от гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений. По данным главка, инцидент произошел 22 сентября около супермаркета по улице 50 лет ВЛКСМ, когда к пожилой женщине подошел незнакомец и несколько раз ударил ее по лицу. В МВД РФ сообщили, что по подозрению задержан 46-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Прокуратура Засвияжского района Ульяновска взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку... Установлено, что ночью 22 сентября 2024 года возле одного из домов на проспекте 50-летия ВЛКСМ 46-летний ранее судимый за кражу житель областного центра беспричинно нанес пожилой женщине руками несколько ударов по голове", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что органы дознания возбудили дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974553657.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Избиение пенсионерки в Ульяновске
Избиение пенсионерки в Ульяновске
2024-09-28T19:07
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975246884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef40297dc1986acc8bdf83723c30381e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
В Ульяновске рассказали подробности о мужчине, избившем пенсионерку

Мужчина, избивший пенсионерку возле магазина в Ульяновске, был ранее судим

Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Прокуратура в Ульяновске взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку, которую местный житель беспричинно избил возле магазина, мужчина был ранее судим за кражу, сообщается в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что пожилую женщину, которая продавала цветы рядом с магазином в Ульяновске, избил неизвестный. На опубликованном видео запечатлено, как крепкого телосложения мужчина подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и наносит ей удар кулаками по обеим щекам. В региональном главке уточнили РИА Новости, что от гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений. По данным главка, инцидент произошел 22 сентября около супермаркета по улице 50 лет ВЛКСМ, когда к пожилой женщине подошел незнакомец и несколько раз ударил ее по лицу. В МВД РФ сообщили, что по подозрению задержан 46-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
"Прокуратура Засвияжского района Ульяновска взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионерку... Установлено, что ночью 22 сентября 2024 года возле одного из домов на проспекте 50-летия ВЛКСМ 46-летний ранее судимый за кражу житель областного центра беспричинно нанес пожилой женщине руками несколько ударов по голове", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что органы дознания возбудили дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Омской области мужчина избил и бросил в погреб пенсионерку
25 сентября, 10:48
 
ПроисшествияУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала