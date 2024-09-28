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В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024
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17:12 28.09.2024 (обновлено: 20:11 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975255786.html
В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку
В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024
В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку
В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку возле одного из магазинов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:12
2024-09-28T20:11
происшествия
ульяновск
россия
майнский район
ирина волк
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку возле одного из магазинов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области", — сказала она. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, добавила Волк.Инцидент произошел 22 сентября около супермаркета на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина 1955 года рождения продавала там цветы. Как свидетельствует видео с места событий, мужчина крепкого телосложения подошел к пенсионерке, сидящей на стульчике у входа в магазин, и несколько раз ударил ее кулаком в лицо.
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ульяновск
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Избиение пенсионерки в Ульяновске
Избиение пенсионерки в Ульяновске
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"Так получилось". Кадры допроса мужчины, ударившего пенсионерку в Ульяновске
Кадры допроса агрессора, который трижды ударил (https://t.me/rt_russian/216561) бабушку по лицу на улице в Ульяновске. Он извинился на камеру за свои действия. Ранее на 46-летнего мужчину завели уголовное дело о хулиганстве.
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происшествия, ульяновск, россия, майнский район, ирина волк
Происшествия, Ульяновск, Россия, Майнский район, Ирина Волк
В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку

Полиция в Ульяновске задержала мужчину, избившего пенсионерку возле магазина

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку возле одного из магазинов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области", — сказала она.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, добавила Волк.
Инцидент произошел 22 сентября около супермаркета на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина 1955 года рождения продавала там цветы. Как свидетельствует видео с места событий, мужчина крепкого телосложения подошел к пенсионерке, сидящей на стульчике у входа в магазин, и несколько раз ударил ее кулаком в лицо.
Подозреваемый в избиении и ограблении пенсионерки в Чувашии - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку
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ПроисшествияУльяновскРоссияМайнский районИрина Волк
 
 
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