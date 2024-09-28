https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975255786.html

В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку

В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024

В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку

В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку возле одного из магазинов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:12

2024-09-28T17:12

2024-09-28T20:11

происшествия

ульяновск

россия

майнский район

ирина волк

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку возле одного из магазинов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области", — сказала она. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, добавила Волк.Инцидент произошел 22 сентября около супермаркета на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина 1955 года рождения продавала там цветы. Как свидетельствует видео с места событий, мужчина крепкого телосложения подошел к пенсионерке, сидящей на стульчике у входа в магазин, и несколько раз ударил ее кулаком в лицо.

https://ria.ru/20240425/chuvashiya-1942292313.html

ульяновск

россия

майнский район

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Избиение пенсионерки в Ульяновске Избиение пенсионерки в Ульяновске 2024-09-28T17:12 true PT0M36S

"Так получилось". Кадры допроса мужчины, ударившего пенсионерку в Ульяновске Кадры допроса агрессора, который трижды ударил (https://t.me/rt_russian/216561) бабушку по лицу на улице в Ульяновске. Он извинился на камеру за свои действия. Ранее на 46-летнего мужчину завели уголовное дело о хулиганстве. 2024-09-28T17:12 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ульяновск, россия, майнский район, ирина волк