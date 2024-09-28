https://ria.ru/20240928/ukraina-1975239986.html

Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024

Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского говорит о том, что взаимопонимания по мирному урегулированию на Украине у них нет — такое... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:32

2024-09-28T14:32

2024-09-28T15:19

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского говорит о том, что взаимопонимания по мирному урегулированию на Украине у них нет — такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "После долгих колебаний Трамп все же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам. Трамп принял Зеленского в своей Башне Трампа — Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ним и Зеленским нет и не появилось", — написал он. Пушков обратил внимание на то, что, выступая перед прессой после переговоров, Трамп заявил, что "многое узнал", но не изменил своего мнения, что конфликт надо срочно завершать. "И хотя очень напряженный Зеленский время от времени кивал, говорили они с Трампом на разных языках", — добавил Пушков.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Из-за этого группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование — они усмотрели в действиях Зеленского нарушения американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. На этом фоне Трамп резко критиковал главу киевского режима, называя его торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Тем не менее он согласился на переговоры после того, как Зеленский написал ему письмо с просьбой встретиться. Переговоры заняли около часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа на них от Демократической партии выступит вице-президент Камала Харрис.

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https://ria.ru/20240928/krakh-1975202594.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, выборы президента сша — 2024