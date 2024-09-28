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Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
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14:32 28.09.2024 (обновлено: 15:19 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/ukraina-1975239986.html
Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского
Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского
Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского говорит о том, что взаимопонимания по мирному урегулированию на Украине у них нет — такое... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:32
2024-09-28T15:19
в мире
сша
украина
нью-йорк (город)
владимир зеленский
дональд трамп
алексей пушков
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского говорит о том, что взаимопонимания по мирному урегулированию на Украине у них нет — такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "После долгих колебаний Трамп все же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам. Трамп принял Зеленского в своей Башне Трампа — Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ним и Зеленским нет и не появилось", — написал он. Пушков обратил внимание на то, что, выступая перед прессой после переговоров, Трамп заявил, что "многое узнал", но не изменил своего мнения, что конфликт надо срочно завершать. "И хотя очень напряженный Зеленский время от времени кивал, говорили они с Трампом на разных языках", — добавил Пушков.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Из-за этого группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование — они усмотрели в действиях Зеленского нарушения американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. На этом фоне Трамп резко критиковал главу киевского режима, называя его торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Тем не менее он согласился на переговоры после того, как Зеленский написал ему письмо с просьбой встретиться. Переговоры заняли около часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа на них от Демократической партии выступит вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
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в мире, сша, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Выборы президента США — 2024
Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Пушков: у Трампа и Зеленского нет взаимопонимания по урегулировании на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского говорит о том, что взаимопонимания по мирному урегулированию на Украине у них нет — такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
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"После долгих колебаний Трамп все же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам. Трамп принял Зеленского в своей Башне Трампа — Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ним и Зеленским нет и не появилось", — написал он.
Пушков обратил внимание на то, что, выступая перед прессой после переговоров, Трамп заявил, что "многое узнал", но не изменил своего мнения, что конфликт надо срочно завершать.
«
"И хотя очень напряженный Зеленский время от времени кивал, говорили они с Трампом на разных языках", — добавил Пушков.
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Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Из-за этого группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование — они усмотрели в действиях Зеленского нарушения американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
На этом фоне Трамп резко критиковал главу киевского режима, называя его торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Тем не менее он согласился на переговоры после того, как Зеленский написал ему письмо с просьбой встретиться.
Переговоры заняли около часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа на них от Демократической партии выступит вице-президент Камала Харрис.
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В миреСШАУкраинаНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийДональд ТрампАлексей ПушковВыборы президента США — 2024
 
 
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