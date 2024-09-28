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Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе - РИА Новости, 28.09.2024
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15:57 28.09.2024 (обновлено: 23:13 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/udar-1975245968.html
Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе
Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе - РИА Новости, 28.09.2024
Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе
Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан погиб при израильском авиаударе по Бейруту, передает иранское... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:57
2024-09-28T23:13
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
джо байден
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕГЕРАН, 28 сен — РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан погиб при израильском авиаударе по Бейруту, передает иранское информационное агентство Mehr."Бригадный генерал, командующий силами "Кудс" в Ливане Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту вместе с мучеником Хасаном Насруллой", — говорится в публикации.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу ливанского движения "Хезболла", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генеральный секретарь движения Хасан Насрулла и командующий южным фронтом Али Карки.В результате удара оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на их месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе Ливана с Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20240928/izrail-1975238276.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, джо байден, армия обороны израиля (цахал), оон, хасан насрулла, хезболла, сша
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Джо Байден, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Хасан Насрулла, Хезболла, США
Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе

Mehr: командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при ударе ЦАХАЛ по Бейруту

© Фото : IRNAКомандующий силами "Кудс" КСИР в Ливане Аббас Нилфорушан
Командующий силами Кудс КСИР в Ливане Аббас Нилфорушан - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : IRNA
Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане Аббас Нилфорушан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 сен — РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан погиб при израильском авиаударе по Бейруту, передает иранское информационное агентство Mehr.
"Бригадный генерал, командующий силами "Кудс" в Ливане Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту вместе с мучеником Хасаном Насруллой", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу ливанского движения "Хезболла", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генеральный секретарь движения Хасан Насрулла и командующий южным фронтом Али Карки.
В результате удара оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на их месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль сбросил более 80 бомб для ликвидации Насруллы, пишут СМИ
Вчера, 14:05

Обострение ливанско-израильского конфликта

Обстановка на границе Ливана с Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.
Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT
Вчера, 16:00
 
В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024БейрутДжо БайденАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНХасан НасруллаХезболлаСША
 
 
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