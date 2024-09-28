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Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе

Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе - РИА Новости, 28.09.2024

Командующий силами "Кудс" КСИР в Ливане погиб при израильском ударе

Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан погиб при израильском авиаударе по Бейруту, передает иранское... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:57

2024-09-28T15:57

2024-09-28T23:13

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ТЕГЕРАН, 28 сен — РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан погиб при израильском авиаударе по Бейруту, передает иранское информационное агентство Mehr."Бригадный генерал, командующий силами "Кудс" в Ливане Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту вместе с мучеником Хасаном Насруллой", — говорится в публикации.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу ливанского движения "Хезболла", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генеральный секретарь движения Хасан Насрулла и командующий южным фронтом Али Карки.В результате удара оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на их месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе Ливана с Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975238276.html

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