https://ria.ru/20240928/udalenka-1975219047.html

Эксперт рассказал, как защититься от хакеров на удаленке

Эксперт рассказал, как защититься от хакеров на удаленке - РИА Новости, 28.09.2024

Эксперт рассказал, как защититься от хакеров на удаленке

Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:59

2024-09-28T10:59

2024-09-28T10:59

технологии

россия

удаленная работа

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе конфиденциальный информации, это поможет обезопаситься от злоумышленников, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов. "При работе из общественных мест стоит убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора. Если это невозможно и пользователь знает об этом заранее, то следует купить специальную пленку, которая затемняет экран и делает невозможным чтение со стороны. При работе с конфиденциальной информацией или вводе пароля следует периодически оглядываться по сторонам - не наблюдает ли кто-то за вами - и не давать никому стоять у себя за спиной", - сообщил Меджидов. Также не стоит подключаться к публичным Wi-Fi и раздавать Wi-Fi на свои устройства с мобильного телефона. Это может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к трафику пользователя, а значит, и к конфиденциальной информации, которую человек отправляет по интернету. Он отметил, что особенно опасно проводить онлайн-платежи, вводить логины и пароли от своих аккаунтов или данные банковских карт. Средства аутентификации для входа в корпоративные системы, такие как токены или карты, всегда следует хранить в защищенном месте или носить с собой, не стоит хранить их вместе с ноутбуком. Если при работе из общественных мест предлагается подключиться к знакомому Wi-Fi-соединению, но при этом требуется дополнительно ввести пароль, то не стоит подключаться. А чтобы обезопасить от взлома домашний роутер, стоит сменить название сети, придумать сложный пароль, уменьшить радиус работы Wi-Fi до зоны квартиры или создать белый список устройств, которые могут подключаться к сети.

https://ria.ru/20240808/proslushka-1964797477.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, удаленная работа