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ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 28.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:39
2024-09-28T02:39
2024-09-28T02:44
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также ряда других командиров."Армия обороны Израиля уничтожила командующего ракетным подразделением "Хезболлах" на юге Ливана, а также других командиров в подразделении", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Вместе Исмаилом, как утверждается, были ликвидированы его заместитель - Хусейн Ахмад Исмаил, а также другие командиры и регулярные члены движения.Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
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израиль, юг, ливан, хезболла, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут
Израиль, Юг, Ливан, Хезболла, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ: ликвидирован командующий ракетным подразделением "Хезболлы" на юге Ливана