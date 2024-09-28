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ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 28.09.2024

ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:39

2024-09-28T02:39

2024-09-28T02:44

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также ряда других командиров."Армия обороны Израиля уничтожила командующего ракетным подразделением "Хезболлах" на юге Ливана, а также других командиров в подразделении", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Вместе Исмаилом, как утверждается, были ликвидированы его заместитель - Хусейн Ахмад Исмаил, а также другие командиры и регулярные члены движения.Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html

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израиль, юг, ливан, хезболла, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут