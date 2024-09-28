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Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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15:27 28.09.2024 (обновлено: 15:50 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html
Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы
Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился объявить всеобщий траур по всему Ираку на три дня в память о погибшем от израильского удара генеральном... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:27
2024-09-28T15:50
в мире
ирак
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хасан насралла
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БАГДАД, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился объявить всеобщий траур по всему Ираку на три дня в память о погибшем от израильского удара генеральном секретаре "Хезболлах" Хасане Насралле, сообщил в субботу пресс-офис премьера.Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута."Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился объявить всеобщий траур по всему Ираку на три дня в память о погибшем генеральном секретаре "Хезболлах" Хасане Насралле и его соратниках от преступной сионистской агрессии", - отмечается в сообщении пресс-офиса.
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в мире, ирак, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насралла, бейрут
В мире, Ирак, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насралла, Бейрут
Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы

Ирак объявил трехдневный траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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БАГДАД, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился объявить всеобщий траур по всему Ираку на три дня в память о погибшем от израильского удара генеральном секретаре "Хезболлах" Хасане Насралле, сообщил в субботу пресс-офис премьера.
Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
"Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился объявить всеобщий траур по всему Ираку на три дня в память о погибшем генеральном секретаре "Хезболлах" Хасане Насралле и его соратниках от преступной сионистской агрессии", - отмечается в сообщении пресс-офиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИракХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Хасан НасраллаБейрут
 
 
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