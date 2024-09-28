https://ria.ru/20240928/timur_ivanov-1975201333.html

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря - РИА Новости, 28.09.2024

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря

Срок расследования дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:16

2024-09-28T05:16

2024-09-28T05:16

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964647259_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_b4009d1d74a8dc4ef681914eb55f8d69.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Срок расследования дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз - до 23 декабря 2024 года", - сказано в документе. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия