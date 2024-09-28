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Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря - РИА Новости, 28.09.2024
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря
Срок расследования дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:16
2024-09-28T05:16
2024-09-28T05:16
тимур иванов
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Срок расследования дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз - до 23 декабря 2024 года", - сказано в документе. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря
Срок расследования дела Тимура Иванова продлили до конца декабря