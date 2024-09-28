Рейтинг@Mail.ru
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/timur_ivanov-1975201333.html
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря - РИА Новости, 28.09.2024
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря
Срок расследования дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:16
2024-09-28T05:16
тимур иванов
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964647259_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_b4009d1d74a8dc4ef681914eb55f8d69.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Срок расследования дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз - до 23 декабря 2024 года", - сказано в документе. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964647259_110:0:1769:1244_1920x0_80_0_0_17e84377c92d47311d868bc09413b7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря

Срок расследования дела Тимура Иванова продлили до конца декабря

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Срок расследования дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз - до 23 декабря 2024 года", - сказано в документе.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину
Вчера, 03:12
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
 
Тимур ИвановСергей БородинДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала