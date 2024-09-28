https://ria.ru/20240928/terakt-1975209559.html

Захарова: Запад не интересует расследование теракта на "Северных потоках"

Захарова: Запад не интересует расследование теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024

Захарова: Запад не интересует расследование теракта на "Северных потоках"

Страны Запада не заинтересованы в расследовании теракта на "Северных потоках", все запросы Москвы о содействии были отклонены, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:53

2024-09-28T08:53

2024-09-28T08:53

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Страны Запада не заинтересованы в расследовании теракта на "Северных потоках", все запросы Москвы о содействии были отклонены, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный ущерб, нанесённый подрывом газопроводов европейской экономике и экологии", - сказала Захарова. По словам официального представителя МИД РФ, Москва неоднократно направляла в европейские страны запросы о правовой помощи с требованием оказания содействия в российском расследовании теракта. "Все эти запросы были отклонены под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин. Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств", - отметила Захарова. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ранее США и их сателлиты отказались поддержать представленный Россией в марте 2023 г. проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. А затем в октябре 2023 г. Вашингтон и страны запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме, добавила она. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, сша, мария захарова, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"