https://ria.ru/20240928/terakt-1975209559.html
Захарова: Запад не интересует расследование теракта на "Северных потоках"
Захарова: Запад не интересует расследование теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024
Захарова: Запад не интересует расследование теракта на "Северных потоках"
Страны Запада не заинтересованы в расследовании теракта на "Северных потоках", все запросы Москвы о содействии были отклонены, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:53
2024-09-28T08:53
2024-09-28T08:53
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Страны Запада не заинтересованы в расследовании теракта на "Северных потоках", все запросы Москвы о содействии были отклонены, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный ущерб, нанесённый подрывом газопроводов европейской экономике и экологии", - сказала Захарова. По словам официального представителя МИД РФ, Москва неоднократно направляла в европейские страны запросы о правовой помощи с требованием оказания содействия в российском расследовании теракта. "Все эти запросы были отклонены под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин. Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств", - отметила Захарова. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ранее США и их сателлиты отказались поддержать представленный Россией в марте 2023 г. проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. А затем в октябре 2023 г. Вашингтон и страны запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме, добавила она. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, москва, сша, мария захарова, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Москва, США, Мария Захарова, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Захарова: Запад не интересует расследование теракта на "Северных потоках"
Захарова: Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках"
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Страны Запада не заинтересованы в расследовании теракта на "Северных потоках", все запросы Москвы о содействии были отклонены, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный ущерб, нанесённый подрывом газопроводов европейской экономике и экологии", - сказала Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва неоднократно направляла в европейские страны запросы о правовой помощи с требованием оказания содействия в российском расследовании теракта.
"Все эти запросы были отклонены под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин. Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ранее США и их сателлиты отказались поддержать представленный Россией в марте 2023 г. проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. А затем в октябре 2023 г. Вашингтон и страны запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме, добавила она.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.