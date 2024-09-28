МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках"
Захаров: обязательства по расследованию теракта на "Севпотоках" не выполняются
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Обязательства по расследованию в соответствии с международными договорами вопиющего теракта на "Северных потоках" не выполняются, несмотря на многократные призывы России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подрывы газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под ряд международных договоров, устанавливающих обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими государствами для достижения этих целей. К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации", - сказала она агентству.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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