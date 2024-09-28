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МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024
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08:31 28.09.2024 (обновлено: 08:34 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/terakt-1975208270.html
МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках"
МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024
МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках"
Обязательства по расследованию в соответствии с международными договорами вопиющего теракта на "Северных потоках" не выполняются, несмотря на многократные... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:31
2024-09-28T08:34
в мире
северный поток
северный поток — 2
мария захарова
россия
европа
германия
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Обязательства по расследованию в соответствии с международными договорами вопиющего теракта на "Северных потоках" не выполняются, несмотря на многократные призывы России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подрывы газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под ряд международных договоров, устанавливающих обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими государствами для достижения этих целей. К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации", - сказала она агентству.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, северный поток, северный поток — 2, мария захарова, россия, европа, германия, авария на "северных потоках"
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Мария Захарова, Россия, Европа, Германия, Авария на "Северных потоках"
МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках"

Захаров: обязательства по расследованию теракта на "Севпотоках" не выполняются

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Обязательства по расследованию в соответствии с международными договорами вопиющего теракта на "Северных потоках" не выполняются, несмотря на многократные призывы России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подрывы газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под ряд международных договоров, устанавливающих обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими государствами для достижения этих целей. К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации", - сказала она агентству.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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В миреСеверный потокСеверный поток — 2Мария ЗахароваРоссияЕвропаГерманияАвария на "Северных потоках"
 
 
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