https://ria.ru/20240928/terakt-1975208270.html

МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках"

МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024

МИД раскритиковал международную реакцию на теракт на "Северных потоках"

Обязательства по расследованию в соответствии с международными договорами вопиющего теракта на "Северных потоках" не выполняются, несмотря на многократные... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:31

2024-09-28T08:31

2024-09-28T08:34

в мире

северный поток

северный поток — 2

мария захарова

россия

европа

германия

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Обязательства по расследованию в соответствии с международными договорами вопиющего теракта на "Северных потоках" не выполняются, несмотря на многократные призывы России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подрывы газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под ряд международных договоров, устанавливающих обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими государствами для достижения этих целей. К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации", - сказала она агентству.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, северный поток — 2, мария захарова, россия, европа, германия, авария на "северных потоках"