https://ria.ru/20240928/tayvan-1975143520.html

"Возьмем их числом". Пентагон придумал, откуда нападет на союзника России

"Возьмем их числом". Пентагон придумал, откуда нападет на союзника России - РИА Новости, 28.09.2024

"Возьмем их числом". Пентагон придумал, откуда нападет на союзника России

В октябре Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword — 25 с участием 45 тысяч военных, десятков боевых кораблей и сотен самолетов. Размах для... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:02

безопасность

япония

китай

тайвань

сигэру исиба

министерство обороны сша

народно-освободительная армия китая

нато

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В октябре Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword — 25 с участием 45 тысяч военных, десятков боевых кораблей и сотен самолетов. Размах для двусторонних маневров невиданный: такими силами можно завоевать небольшую страну. О том, какие цели у союзников, — в материале РИА Новости.Гражданская инфраструктураМобилизуя партнеров на противостояние с Россией в Европе, Вашингтон одновременно укрепляет альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы оказывать давление и на Китай. В 2024 году количество военных учений резко возросло — Вооруженные силы США уже провели совместные тренировки с Южной Кореей, Индонезией, Таиландом, Японией, Австралией, Филиппинами.Американо-японские учения Keen Sword проводятся с 1997-го раз в два года, но таких масштабов раньше не было. В 2024-м в маневрах примут участие 45 тысяч человек, 40 кораблей и 370 боевых самолетов. Для сравнения: в 2022 году совместно тренировались 35 тысяч военнослужащих, а в 2020-м — всего девять тысяч.Keen Sword — 25 стартуют 23 октября и продлятся десять дней. Будут задействованы военные базы Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США, а также гражданские воздушные гавани и морские порты. Минобороны не уточняет, какие именно, но, согласно ранее принятым решениям правительства, речь идет о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости можно использовать для военных нужд и эвакуации населения.По данным местного телеканала NHK, в аэропортах Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в Китакюсю перебросят патрульные самолеты Морских сил самообороны, а в Нахе развернут военно-транспортную авиацию и конвертопланы Osprey. Использование гражданских аэропортов жизненно необходимо в вооруженном конфликте с сильным противником, когда зачастую приходится спешно поднимать машины в воздух и уводить на другие аэродромы из-под ракетного удара.Кроме того, в портах Томакомай и Кусиро на Хоккайдо отработают транспортировку личного состава самообороны и американских военных. В порту Исигаки на Окинаве — дозаправку кораблей морских сил. Также планируются учения по доставке большого количества раненых с удаленных островов Нансэй, которые ближе всего к Тайваню. Для условно пострадавших подготовят госпиталь на острове Хонсю.Милитаризация ЯпонииМинобороны Японии официально сообщает, что учения не направлены против третьей стороны. Однако очевидно, что вероятным противником на Keen Sword — 25 назначили Китай. Отсюда и масштабы, и отработка в ходе маневров специфических навыков. И подходящий геополитический фон: на днях японский военный корабль впервые в новейшей истории прошел через Тайваньский пролив, разделяющий Китай и Тайвань. Это важный политический жест со стороны Токио — раньше он избегал подобных действий, чтобы не портить отношения с Пекином.Но в последнее время в Японии словно возродился самурайский дух. Страна активно милитаризируется и последовательно демонтирует пацифистские положения конституции, которыми японцы гордились на протяжении десятилетий. В середине декабря 2022-го Токио принял три документа по обороне и безопасности, определяющих общие военные расходы и масштаб перевооружения. В них обозначено поэтапное повышение оборонного бюджета до уровня двух процентов ВВП к 2027 году."Речь идет о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также существенном углублении военного взаимодействия с Вашингтоном, — ранее сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев. — Данные практические шаги вкупе с полным игнорированием послевоенных реалий, попытками переписать историю и насаждением реваншистских настроений в обществе вызывают массу озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств".Еще большую озабоченность вызывают современные политические реалии Страны восходящего солнца. Экс-министр обороны и заядлый милитарист Сигэру Исиба стал лидером правящей Либерально-демократической партии, набрав 215 из 415 голосов. После утверждения парламентом 1 октября он займет пост премьер-министра. Исиба выступает за строительство вооруженных сил по американскому образцу, резкое повышение военных расходов и создание контура азиатской безопасности по примеру НАТО.К слову, Токио — кандидат на вступление в AUKUS, военный союз Австралии, Великобритании и США. Учитывая, что на территории страны развернуто около 100 военных объектов Пентагона и базируются почти 60 тысяч американских военнослужащих, а также относительную близость южных японских островов к Тайваню, можно предположить, что Японии готовят роль ближнего тыла в случае попытки Китая силой восстановить свою территориальную целостность.Ракетная стратегияВпрочем, этой ролью участие Токио в потенциальном конфликте не ограничится. Часть территории страны входит в так называемую первую цепь островов, включающую Тайвань и Северные Филиппины. Пентагон планирует развернуть здесь ракетные комплексы Typhon, PrSM, а также перспективные гиперзвуковые LRHW. Они способны наносить массированные удары как по кораблям в Тайваньском проливе и береговым целям НОАК, так и вглубь Китая.Оператором ракетных комплексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет 1-я многодоменная тактическая группа (Multi-Domain Task Force, MDTF), уже развернувшая "Тифоны" на Филиппинах. В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли в случае конфликта понесут неоправданно высокие потери. Взламывать эту крепость, по замыслу Пентагона, предстоит именно MDTF.Состав и численность этого подразделения меняются в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности. В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность зон запрета доступа. А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.Впрочем, гладко все выглядит только на бумаге. По силам, которые Китай может задействовать в Тайваньском проливе, с ним в регионе не сравнится никто. Любая агрессия против страны приведет к затяжной, тяжелой и дорогой войне, грозящей перерасти в третью мировую. И Пекин это предельно ясно продемонстрировал, проведя на неделе испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты DF-31AG, способной бить на 11 тысяч километров.

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974936445.html

https://ria.ru/20240716/podlodki-1959910244.html

япония

китай

тайвань

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, япония, китай, тайвань, сигэру исиба, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, нато