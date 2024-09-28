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"Я вас поздравляю": офицер НАТО заявил о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/tabakh-1975223597.html
"Я вас поздравляю": офицер НАТО заявил о роковой ошибке Зеленского
"Я вас поздравляю": офицер НАТО заявил о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
"Я вас поздравляю": офицер НАТО заявил о роковой ошибке Зеленского
Владимир Зеленский настроил против Украины половину США из-за поездки в Пенсильванию, которую члены Республиканской партии посчитали вмешательством в выборы,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:00
2024-09-28T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
пенсильвания
владимир зеленский
майк джонсон
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский настроил против Украины половину США из-за поездки в Пенсильванию, которую члены Республиканской партии посчитали вмешательством в выборы, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью YouTube-каналу "Лана Тут".Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, где его сопровождали представители Демократической партии. Во время выступления глава киевского режима также критически отозвался о позиции кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса по конфликту на Украине. В четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию его визита на завод, назвав поездку вмешательством в президентские выборы."Вы добились, молодцы, я вас поздравляю. Теперь большая половина американцев &lt;…&gt; разозлилась на вас", — отметил Табах.Офицер призвал обратить внимание на тон письма Джонсона, в котором содержалось прямое требование к Зеленскому. Как указал Табах, спикер палаты довольно опытный политик и дипломат, которому не свойственны эмоциональные выпады, но в этот раз, считает он, реакция Джонсона выдавала его злость."Я служил в четырех посольствах, я немножко понимаю дипломатический язык и военный язык. Это даже жестче, чем военный язык", — сказал он.Как отметил офицер, Зеленский своим поступком занял сторону демократов во внутриполитической борьбе США, за что и получил соответствующую реакцию от республиканцев.Владимир Зеленский на этой неделе прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20240928/kitay-1975219323.html
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в мире, сша, украина, пенсильвания, владимир зеленский, майк джонсон, джеймс дэвид вэнс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Джеймс Дэвид Вэнс, НАТО
"Я вас поздравляю": офицер НАТО заявил о роковой ошибке Зеленского

Табах: Зеленский настроил против Украины половину США, поехав в Пенсильванию

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский настроил против Украины половину США из-за поездки в Пенсильванию, которую члены Республиканской партии посчитали вмешательством в выборы, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью YouTube-каналу "Лана Тут".
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, где его сопровождали представители Демократической партии. Во время выступления глава киевского режима также критически отозвался о позиции кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса по конфликту на Украине. В четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию его визита на завод, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
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"Вы добились, молодцы, я вас поздравляю. Теперь большая половина американцев <…> разозлилась на вас", — отметил Табах.
Офицер призвал обратить внимание на тон письма Джонсона, в котором содержалось прямое требование к Зеленскому. Как указал Табах, спикер палаты довольно опытный политик и дипломат, которому не свойственны эмоциональные выпады, но в этот раз, считает он, реакция Джонсона выдавала его злость.
«
"Я служил в четырех посольствах, я немножко понимаю дипломатический язык и военный язык. Это даже жестче, чем военный язык", — сказал он.
Как отметил офицер, Зеленский своим поступком занял сторону демократов во внутриполитической борьбе США, за что и получил соответствующую реакцию от республиканцев.
Владимир Зеленский на этой неделе прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие.
В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПенсильванияВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонДжеймс Дэвид ВэнсНАТО
 
 
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