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Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 28.09.2024
Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:30
2024-09-28T14:30
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, противник потерял более 60 человек, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Кругленькое, Княжий 1-й, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Медвежье, Меловый, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
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Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
МО: ВС России отразили 5 попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, противник потерял более 60 человек, сообщило Минобороны РФ
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"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Кругленькое, Княжий 1-й, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Медвежье, Меловый, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.