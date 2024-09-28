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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:07 28.09.2024 (обновлено: 08:10 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/sumy-1975207433.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:07
2024-09-28T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу тот же телеканал уже сообщал о взрыве в городе. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. "Повторный взрыв слышен в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ.
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украина
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в мире, украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах

"Общественное": в Сумах прогремел очередной взрыв

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в субботу тот же телеканал уже сообщал о взрыве в городе. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
"Повторный взрыв слышен в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская область
 
 
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