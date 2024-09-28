https://ria.ru/20240928/sumy-1975207433.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах

Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:07

2024-09-28T08:07

2024-09-28T08:10

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу тот же телеканал уже сообщал о взрыве в городе. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. "Повторный взрыв слышен в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, полтавская область