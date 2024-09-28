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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:07
2024-09-28T08:07
2024-09-28T08:10
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу тот же телеканал уже сообщал о взрыве в городе. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. "Повторный взрыв слышен в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел очередной взрыв