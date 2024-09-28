https://ria.ru/20240928/sumy-1975206743.html

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв раздался в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:49

2024-09-28T07:49

2024-09-28T07:49

специальная военная операция на украине

украина

черкасская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747510_98:50:1080:602_1920x0_80_0_0_97cb67121172017b7451c51cf9127802.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 07.39 мск звучит в Сумской, Полтавской и Черкасской областях. "Взрыв было слышно в Сумах", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240928/ukraina-1975206112.html

украина

черкасская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, черкасская область, в мире