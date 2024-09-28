https://ria.ru/20240928/sumy-1975206743.html
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв раздался в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T07:49
2024-09-28T07:49
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 07.39 мск звучит в Сумской, Полтавской и Черкасской областях. "Взрыв было слышно в Сумах", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале.
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украина, черкасская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, В мире
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв