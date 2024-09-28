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США не могут постоянно двулично относиться к Китаю, заявил Ван И
США не могут постоянно двулично относиться к Китаю, заявил Ван И - РИА Новости, 28.09.2024
США не могут постоянно двулично относиться к Китаю, заявил Ван И
США не могут постоянно относиться к Китаю двулично, с одной стороны, они подавляют Китай, с другой – ведут с Китаем диалог и сотрудничество, заявил глава МИД... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:31
2024-09-28T03:31
2024-09-28T03:31
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США не могут постоянно относиться к Китаю двулично, с одной стороны, они подавляют Китай, с другой – ведут с Китаем диалог и сотрудничество, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН. "Прекращение ухудшения отношений двух стран и их стабилизация отвечает интересам народов двух государств и соответствует ожиданиям международного сообщества, сможет ли эта динамика сохраниться, зависит от усилий обеих сторон", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "США не могут постоянно относиться к Китаю двулично, с одной стороны, они нагло блокируют и подавляют Китай, а с другой – ведут с Китаем диалог и сотрудничество, как ни в чем не бывало" . "Поскольку США неоднократно заявляли, что не намерены вступать с Китаем в конфликт, они должны с нуля сформировать рациональное восприятие Китая, выстроить правильный способ взаимодействия с КНР, вести уважительный диалог, способствовать сотрудничеству в духе взаимной выгоды, с осторожностью разрешать разногласия вместо того, чтобы по любому поводу выступать с позиции силы, поступать по-своему, действовать безрассудно и использовать предыдущие ошибки как предлог для продолжения совершения ошибок".
https://ria.ru/20240928/kitay-1975198826.html
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ван и (политик), оон, энтони блинкен, сша, китай, в мире
Ван И (политик), ООН, Энтони Блинкен, США, Китай, В мире
США не могут постоянно двулично относиться к Китаю, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: США не могут постоянно двулично относиться к Китаю
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США не могут постоянно относиться к Китаю двулично, с одной стороны, они подавляют Китай, с другой – ведут с Китаем диалог и сотрудничество, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН.
"Прекращение ухудшения отношений двух стран и их стабилизация отвечает интересам народов двух государств и соответствует ожиданиям международного сообщества, сможет ли эта динамика сохраниться, зависит от усилий обеих сторон", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "США не могут постоянно относиться к Китаю двулично, с одной стороны, они нагло блокируют и подавляют Китай, а с другой – ведут с Китаем диалог и сотрудничество, как ни в чем не бывало" .
"Поскольку США неоднократно заявляли, что не намерены вступать с Китаем в конфликт, они должны с нуля сформировать рациональное восприятие Китая, выстроить правильный способ взаимодействия с КНР, вести уважительный диалог, способствовать сотрудничеству в духе взаимной выгоды, с осторожностью разрешать разногласия вместо того, чтобы по любому поводу выступать с позиции силы, поступать по-своему, действовать безрассудно и использовать предыдущие ошибки как предлог для продолжения совершения ошибок".