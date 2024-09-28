https://ria.ru/20240928/smartfon-1975201782.html

"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту

"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту - РИА Новости, 28.09.2024

"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту

"Лаборатория Касперского" занимается проработкой смартфона на базе KasperskyOS, компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:36

2024-09-28T05:36

2024-09-28T05:36

антон иванов

евгений касперский

лаборатория касперского

telegram

технологии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" занимается проработкой смартфона на базе KasperskyOS, компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту, рассказал РИА Новости директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов в рамках Kaspersky Industrial Cybersecurity 2024. "Сейчас существует прототип, созданный в рамках исследовательского проекта. Пока идет его активная проработка. Мы внедрили Telegram, почту, работу с документами - полноценный офисный пакет", - сказал он. Ранее, в сентябре 2023 года, Иванов сообщал журналистам, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". Тогда он добавил, что пока еще неизвестно, когда появится мобильное устройство с ОС компании на потребительском рынке. Позже гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявлял, что компания не будет выпускать "касперфоны", компания придерживается стратегии Android и планирует предоставлять свою ОС производителям смартфонов.

https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html

https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html

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антон иванов, евгений касперский, лаборатория касперского, telegram, технологии