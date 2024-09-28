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"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту - РИА Новости, 28.09.2024
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05:36 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/smartfon-1975201782.html
"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту
"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту - РИА Новости, 28.09.2024
"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту
"Лаборатория Касперского" занимается проработкой смартфона на базе KasperskyOS, компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:36
2024-09-28T05:36
антон иванов
евгений касперский
лаборатория касперского
telegram
технологии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" занимается проработкой смартфона на базе KasperskyOS, компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту, рассказал РИА Новости директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов в рамках Kaspersky Industrial Cybersecurity 2024. "Сейчас существует прототип, созданный в рамках исследовательского проекта. Пока идет его активная проработка. Мы внедрили Telegram, почту, работу с документами - полноценный офисный пакет", - сказал он. Ранее, в сентябре 2023 года, Иванов сообщал журналистам, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". Тогда он добавил, что пока еще неизвестно, когда появится мобильное устройство с ОС компании на потребительском рынке. Позже гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявлял, что компания не будет выпускать "касперфоны", компания придерживается стратегии Android и планирует предоставлять свою ОС производителям смартфонов.
https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html
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антон иванов, евгений касперский, лаборатория касперского, telegram, технологии
Антон Иванов, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Telegram, Технологии
"Лаборатория Касперского" внедрила в свой смартфон Telegram и почту

"Касперский" внедрил в свой смартфон на базе KasperskyOS Telegram и почту

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" занимается проработкой смартфона на базе KasperskyOS, компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту, рассказал РИА Новости директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов в рамках Kaspersky Industrial Cybersecurity 2024.
"Сейчас существует прототип, созданный в рамках исследовательского проекта. Пока идет его активная проработка. Мы внедрили Telegram, почту, работу с документами - полноценный офисный пакет", - сказал он.
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Лаборатория Касперского" рассказала о новой угрозе для гаджетов на Android
23 сентября, 14:57
Ранее, в сентябре 2023 года, Иванов сообщал журналистам, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". Тогда он добавил, что пока еще неизвестно, когда появится мобильное устройство с ОС компании на потребительском рынке.
Позже гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявлял, что компания не будет выпускать "касперфоны", компания придерживается стратегии Android и планирует предоставлять свою ОС производителям смартфонов.
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В "Лаборатории Касперского" рассказали, как люди манипулируют ИИ
12 августа, 06:36
 
Антон ИвановЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоTelegramТехнологии
 
 
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