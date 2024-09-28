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"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте
"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте - РИА Новости, 28.09.2024
"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте
Российская ПВО очень мощная, она создает проблемы для переданных Украине F-16, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:04
2024-09-28T22:04
2024-09-28T23:51
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская ПВО очень мощная, она создает проблемы для переданных Украине F-16, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Система ПВО Российской Федерации — одна из самых лучших в мире. <…> И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной", — предупредил эксперт.Как считает Стариков, по этой причине F-16 приходится летать на низкой высоте, а это не позволяет им в том числе эффективно применять дальнобойные бомбы.Ранее портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета. При этом ее дальность применения может составлять всего 130 километров. Такую бомбу можно запустить с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240928/zima-1975197648.html
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"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте
Экс-офицер СБУ Стариков: российская система ПВО — одна из лучших в мире