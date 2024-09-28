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"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 28.09.2024 (обновлено: 23:51 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/sistema--1975287389.html
"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте
"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте - РИА Новости, 28.09.2024
"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте
Российская ПВО очень мощная, она создает проблемы для переданных Украине F-16, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:04
2024-09-28T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
олег стариков
f-16
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская ПВО очень мощная, она создает проблемы для переданных Украине F-16, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Система ПВО Российской Федерации — одна из самых лучших в мире. &lt;…&gt; И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной", — предупредил эксперт.Как считает Стариков, по этой причине F-16 приходится летать на низкой высоте, а это не позволяет им в том числе эффективно применять дальнобойные бомбы.Ранее портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета. При этом ее дальность применения может составлять всего 130 километров. Такую бомбу можно запустить с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240928/zima-1975197648.html
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в мире, украина, киев, сша, олег стариков, f-16, служба безопасности украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Олег Стариков, F-16, Служба безопасности Украины, ЗРК С-300
"Одна из лучших": в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте

Экс-офицер СБУ Стариков: российская система ПВО — одна из лучших в мире

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская ПВО очень мощная, она создает проблемы для переданных Украине F-16, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт".
"Система ПВО Российской Федерации — одна из самых лучших в мире. <…> И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной", — предупредил эксперт.
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Как считает Стариков, по этой причине F-16 приходится летать на низкой высоте, а это не позволяет им в том числе эффективно применять дальнобойные бомбы.
Ранее портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета. При этом ее дальность применения может составлять всего 130 километров. Такую бомбу можно запустить с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАОлег СтариковF-16Служба безопасности УкраиныЗРК С-300
 
 
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