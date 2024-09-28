Лавров удивился участию Швейцарии во встрече "Друзей мира"
Лавров: участие Швейцарии во встрече "Друзей мира" показалось странным
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии во встрече группы "Друзья мира", создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, показалось ему странным с учётом отхода Берна от принципов нейтралитета.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии.
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"Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев - ред.) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы - члены НАТО просто-напросто. И та, и другая страна активнейшим образом, рьяно выступают за Украину, требуют победы Украины над Российской Федерацией, поставляют, французы это делают, в том числе и дальнобойное вооружение, ракеты. Как-то было странно узнать, что эти люди были", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Глава МИД РФ добавил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так получилось. "Он говорит, они очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей", - сообщил Лавров.
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