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Лавров удивился участию Швейцарии во встрече "Друзей мира" - РИА Новости, 28.09.2024
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21:34 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/shveytsariya-1975284571.html
Лавров удивился участию Швейцарии во встрече "Друзей мира"
Лавров удивился участию Швейцарии во встрече "Друзей мира" - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров удивился участию Швейцарии во встрече "Друзей мира"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии во встрече группы "Друзья мира", создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:34
2024-09-28T21:34
в мире
китай
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии во встрече группы "Друзья мира", создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, показалось ему странным с учётом отхода Берна от принципов нейтралитета. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии. "Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев - ред.) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы - члены НАТО просто-напросто. И та, и другая страна активнейшим образом, рьяно выступают за Украину, требуют победы Украины над Российской Федерацией, поставляют, французы это делают, в том числе и дальнобойное вооружение, ракеты. Как-то было странно узнать, что эти люди были", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ добавил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так получилось. "Он говорит, они очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей", - сообщил Лавров.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
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в мире, китай, бразилия, украина, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, нато
В мире, Китай, Бразилия, Украина, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
Лавров удивился участию Швейцарии во встрече "Друзей мира"

Лавров: участие Швейцарии во встрече "Друзей мира" показалось странным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии во встрече группы "Друзья мира", создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, показалось ему странным с учётом отхода Берна от принципов нейтралитета.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 08:00
"Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев - ред.) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы - члены НАТО просто-напросто. И та, и другая страна активнейшим образом, рьяно выступают за Украину, требуют победы Украины над Российской Федерацией, поставляют, французы это делают, в том числе и дальнобойное вооружение, ракеты. Как-то было странно узнать, что эти люди были", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Глава МИД РФ добавил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так получилось. "Он говорит, они очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей", - сообщил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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В миреКитайБразилияУкраинаСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООННАТО
 
 
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