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Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо

Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024

Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо

Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T03:04

2024-09-28T03:04

2024-09-28T07:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области", — сказал Сальдо.По его словам, физическая активность ВСУ в Херсонской области несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья."На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например таких, как это было при провокации в Крынках", — добавил Сальдо. Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240908/trts-1971377017.html

https://ria.ru/20240927/osvobozhdenie-1974971785.html

херсонская область

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херсонская область , россия, донбасс, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире