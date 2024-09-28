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Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 28.09.2024 (обновлено: 07:41 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/saldo-1975198050.html
Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо
Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо
Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:04
2024-09-28T07:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
донбасс
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области", — сказал Сальдо.По его словам, физическая активность ВСУ в Херсонской области несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья."На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например таких, как это было при провокации в Крынках", — добавил Сальдо. Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240908/trts-1971377017.html
https://ria.ru/20240927/osvobozhdenie-1974971785.html
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херсонская область , россия, донбасс, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Донбасс, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении ослаблены из-за переброски сил

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска на Херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области", — сказал Сальдо.
По его словам, физическая активность ВСУ в Херсонской области несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья.
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"На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например таких, как это было при провокации в Крынках", — добавил Сальдо.
Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДонбассВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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