https://ria.ru/20240928/rudnik-1975227465.html
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый" - РИА Новости, 28.09.2024
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"
Задымление выработки, которое произошло на руднике "Скалистый" "Норникеля", не отразится на выполнении производственной программы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:21
2024-09-28T12:21
2024-09-28T12:21
россия
кольский полуостров
забайкальский край
норильский никель
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Задымление выработки, которое произошло на руднике "Скалистый" "Норникеля", не отразится на выполнении производственной программы, сообщили РИА Новости в компании. "На месте создана комиссия, причины произошедшего выясняются. Инцидент не отразится на выполнении производственной программы", - ответили в пресс-службе. "28 сентября 2024 года, в 13.30 (время Норильское) на горизонте - 800 метров рудника "Скалистый" произошло задымление в одной из выработок. Персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших нет. Прибывшие подразделения ВГСЧ МЧС России задействованы в локализации задымления", - уточнили в компании. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кольский полуостров, забайкальский край, норильский никель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск
Россия, Кольский полуостров, Забайкальский край, Норильский никель, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Норильск
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"
"Норникель": задымление на руднике "Скалистый" не отразится на работе компании