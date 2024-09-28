https://ria.ru/20240928/rudnik-1975227465.html

В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"

В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый" - РИА Новости, 28.09.2024

В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"

Задымление выработки, которое произошло на руднике "Скалистый" "Норникеля", не отразится на выполнении производственной программы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:21

2024-09-28T12:21

2024-09-28T12:21

россия

кольский полуостров

забайкальский край

норильский никель

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Задымление выработки, которое произошло на руднике "Скалистый" "Норникеля", не отразится на выполнении производственной программы, сообщили РИА Новости в компании. "На месте создана комиссия, причины произошедшего выясняются. Инцидент не отразится на выполнении производственной программы", - ответили в пресс-службе. "28 сентября 2024 года, в 13.30 (время Норильское) на горизонте - 800 метров рудника "Скалистый" произошло задымление в одной из выработок. Персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших нет. Прибывшие подразделения ВГСЧ МЧС России задействованы в локализации задымления", - уточнили в компании. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

россия

кольский полуостров

забайкальский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кольский полуостров, забайкальский край, норильский никель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск