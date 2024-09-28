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В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый" - РИА Новости, 28.09.2024
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12:21 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/rudnik-1975227465.html
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый" - РИА Новости, 28.09.2024
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"
Задымление выработки, которое произошло на руднике "Скалистый" "Норникеля", не отразится на выполнении производственной программы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:21
2024-09-28T12:21
россия
кольский полуостров
забайкальский край
норильский никель
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Задымление выработки, которое произошло на руднике "Скалистый" "Норникеля", не отразится на выполнении производственной программы, сообщили РИА Новости в компании. "На месте создана комиссия, причины произошедшего выясняются. Инцидент не отразится на выполнении производственной программы", - ответили в пресс-службе. "28 сентября 2024 года, в 13.30 (время Норильское) на горизонте - 800 метров рудника "Скалистый" произошло задымление в одной из выработок. Персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших нет. Прибывшие подразделения ВГСЧ МЧС России задействованы в локализации задымления", - уточнили в компании. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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россия
кольский полуостров
забайкальский край
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россия, кольский полуостров, забайкальский край, норильский никель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск
Россия, Кольский полуостров, Забайкальский край, Норильский никель, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Норильск
В "Норникеле" прокомментировали задымление на руднике "Скалистый"

"Норникель": задымление на руднике "Скалистый" не отразится на работе компании

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРудник по добыче полимерных руд
Рудник по добыче полимерных руд - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рудник по добыче полимерных руд . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Задымление выработки, которое произошло на руднике "Скалистый" "Норникеля", не отразится на выполнении производственной программы, сообщили РИА Новости в компании.
"На месте создана комиссия, причины произошедшего выясняются. Инцидент не отразится на выполнении производственной программы", - ответили в пресс-службе.
«
"28 сентября 2024 года, в 13.30 (время Норильское) на горизонте - 800 метров рудника "Скалистый" произошло задымление в одной из выработок. Персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших нет. Прибывшие подразделения ВГСЧ МЧС России задействованы в локализации задымления", - уточнили в компании.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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РоссияКольский полуостровЗабайкальский крайНорильский никельМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Норильск
 
 
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