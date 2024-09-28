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Новым странам могут предъявить досудебные претензии по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.09.2024
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09:03 28.09.2024 (обновлено: 10:12 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/rossija-1975209854.html
Новым странам могут предъявить досудебные претензии по "Северным потокам"
Новым странам могут предъявить досудебные претензии по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.09.2024
Новым странам могут предъявить досудебные претензии по "Северным потокам"
Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:03
2024-09-28T10:12
в мире
россия
германия
дания
мария захарова
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года", — сказала она. По словам дипломата, на очереди и другие государства, которые могут иметь отношение к этому теракту.Она отметила, что подрывы российских экспортных газопроводов — это вопиющий акт международного терроризма, который подпадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать такие акты, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами. Но эти обязательства не выполняются. Так, Швейцария, где зарегистрирована компания — оператор "Северных потоков", даже не пыталась расследовать теракт. Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах произошли подрывы, быстро свернули свои расследования, не опубликовав никаких результатов. А Германия, где находится конечная точка обоих газопроводов, до сих пор не сообщила ни об одном позитивном результате расследования, перечислила Захарова.&quot;Более того, разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены и в результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины&quot;, — добавила представитель МИД.Она назвала беспардонной реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что все обеспокоенные ходом расследования терактов "должны умолкнуть". "На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный подрывом газопроводов европейской экономике и экологии", — подчеркнула дипломат.Захарова напомнила, что Москва не раз направляла в европейские страны запросы о правовой помощи в расследовании, но их отклоняли под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин, что противоречит международно-правовым обязательствам этих государств.Если вопрос не будет решен на досудебной стадии, Москва намерена обратиться в Международный суд ООН, отметила представитель МИД."Россия твердо намерена добиваться установления и привлечения к строжайшей ответственности всех исполнителей, организаторов и пособников теракта. Международное правосудие не вотчина Запада, оно должно и будет работать в интересах всего мира, в том числе и прежде всего в борьбе с международным терроризмом", — заключила она.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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в мире, россия, германия, дания, мария захарова, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Германия, Дания, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Новым странам могут предъявить досудебные претензии по "Северным потокам"

Захарова: РФ может предъявить претензии по теракту на "Севпотоках" новым странам

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года", — сказала она.
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По словам дипломата, на очереди и другие государства, которые могут иметь отношение к этому теракту.
Она отметила, что подрывы российских экспортных газопроводов — это вопиющий акт международного терроризма, который подпадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать такие акты, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами. Но эти обязательства не выполняются.
Так, Швейцария, где зарегистрирована компания — оператор "Северных потоков", даже не пыталась расследовать теракт. Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах произошли подрывы, быстро свернули свои расследования, не опубликовав никаких результатов. А Германия, где находится конечная точка обоих газопроводов, до сих пор не сообщила ни об одном позитивном результате расследования, перечислила Захарова.
«

"Более того, разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены и в результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины", — добавила представитель МИД.

Она назвала беспардонной реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что все обеспокоенные ходом расследования терактов "должны умолкнуть".
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"На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный подрывом газопроводов европейской экономике и экологии", — подчеркнула дипломат.
Захарова напомнила, что Москва не раз направляла в европейские страны запросы о правовой помощи в расследовании, но их отклоняли под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин, что противоречит международно-правовым обязательствам этих государств.
Если вопрос не будет решен на досудебной стадии, Москва намерена обратиться в Международный суд ООН, отметила представитель МИД.
«
"Россия твердо намерена добиваться установления и привлечения к строжайшей ответственности всех исполнителей, организаторов и пособников теракта. Международное правосудие не вотчина Запада, оно должно и будет работать в интересах всего мира, в том числе и прежде всего в борьбе с международным терроризмом", — заключила она.
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По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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