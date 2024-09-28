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На Сахалине задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста - РИА Новости, 28.09.2024
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06:32 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/retsidivist-1975203533.html
На Сахалине задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста
На Сахалине задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста - РИА Новости, 28.09.2024
На Сахалине задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста
Бежавший из-под стражи рецидивист Александр Нагорнов в субботу задержан в городе Холмске на юге Сахалина, возбуждено уголовное дело, информирует региональное... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:32
2024-09-28T06:32
сахалин
холмск
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. Бежавший из-под стражи рецидивист Александр Нагорнов в субботу задержан в городе Холмске на юге Сахалина, возбуждено уголовное дело, информирует региональное управление МВД России. "Данное лицо было установлено и задержано сотрудниками отдела уголовного розыска и Госавтоинспекции ОМВД России по Холмскому городскому округу. В настоящее время гражданин доставлен в отдел полиции и будет передан сотрудникам УФСИН", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным пресс-службы полиции, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и сообщений жителей Холмска сотрудники полиции получили оперативную информацию, что преступник находится в районе торгового центра "Колизей" портового города. "По факту побега возбуждено уголовное дело по статье 313 Уголовного кодекса Российской Федерации (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), ведется следствие", - отмечает пресс-служба ведомства. В пятницу в пресс-службе управления ФСИН по Сахалинской области сообщали, что уроженец Невельска 1987 года рождения 26 сентября совершил побег из Сахалинской областной психиатрической больницы, где проходил экспертизу. В регионе была начата операция по его задержанию, в которой задействованы сотрудники правоохранительных органов, а также спецназа.
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968773714.html
https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html
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сахалин, холмск, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Сахалин, Холмск, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
На Сахалине задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста

В городе Холмске на Сахалине задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. Бежавший из-под стражи рецидивист Александр Нагорнов в субботу задержан в городе Холмске на юге Сахалина, возбуждено уголовное дело, информирует региональное управление МВД России.
"Данное лицо было установлено и задержано сотрудниками отдела уголовного розыска и Госавтоинспекции ОМВД России по Холмскому городскому округу. В настоящее время гражданин доставлен в отдел полиции и будет передан сотрудникам УФСИН", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным пресс-службы полиции, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и сообщений жителей Холмска сотрудники полиции получили оперативную информацию, что преступник находится в районе торгового центра "Колизей" портового города.
"По факту побега возбуждено уголовное дело по статье 313 Уголовного кодекса Российской Федерации (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), ведется следствие", - отмечает пресс-служба ведомства.
В пятницу в пресс-службе управления ФСИН по Сахалинской области сообщали, что уроженец Невельска 1987 года рождения 26 сентября совершил побег из Сахалинской областной психиатрической больницы, где проходил экспертизу. В регионе была начата операция по его задержанию, в которой задействованы сотрудники правоохранительных органов, а также спецназа.
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СахалинХолмскРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
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