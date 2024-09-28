https://ria.ru/20240928/referendum-1975247554.html

Референдум о ЕС может вести к объединению Молдавии и Румынии, заявили в ПМР

Референдум о ЕС может вести к объединению Молдавии и Румынии, заявили в ПМР - РИА Новости, 28.09.2024

Референдум о ЕС может вести к объединению Молдавии и Румынии, заявили в ПМР

Референдум о вступлении в ЕС может готовить объединение Молдавии с Румынией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:10

2024-09-28T16:10

2024-09-28T16:10

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ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Референдум о вступлении в ЕС может готовить объединение Молдавии с Румынией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Правящая группировка хочет изменить Конституцию Молдовы, дабы закрепить прозападный курс. Это тоже может быть маскировкой, так как прослеживается явное намерение националистов Молдовы слить свою страну в Румынию. Бухарест явно не против: так можно объявить, что народ Молдовы быстро оказывается не только в составе ЕС, но и под "защитой" НАТО", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также считает, что в случае успеха команды молдавского президента Майи Санду в вопросе одобрения прозападного курса избирателями, власти Молдавии усилят давление и на свою оппозицию, и на Приднестровье. По его словам, цель таких действий заключается в том, чтобы приднестровцы не сопротивлялись уходу в сторону Запада и Румынии. "Приднестровцев нужно, так сказать, "подготовить". А как? Вариант: организовать гуманитарную катастрофу, когда у людей не будет работы, зарплат, пенсий; возможно, российского газа. В холодных домах и с недоеданием люди, как представляется националистам, будут сговорчивее в согласии воспринять западные и румынские "ценности", а заодно отказаться от дружбы с Россией", - отметил Сафонов. Он также считает, что, воплощая в жизнь такую тактику, власти Молдавии сильно ошибаются. По его мнению, своей политикой они себя настолько дискредитировали, что приднестровцы за ними никогда не пойдут. "На нескольких референдумах приднестровцы свободно выбрали свой путь - независимость и дружбу с Россией. И от этого пути приднестровский народ не откажется", - подытожил Сафонов. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинёв учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз, нато