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На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы

На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы - РИА Новости, 28.09.2024

На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы

Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T09:24

2024-09-28T09:24

2024-09-28T09:29

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. Обломки на месте взрыва продолжают дымиться спустя даже 15 часов после произошедшего, на месте работают сотрудники МЧС. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195925.html

махачкала

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T09:24 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, происшествия