https://ria.ru/20240928/razbor-1975212511.html
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы - РИА Новости, 28.09.2024
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы
Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:24
2024-09-28T09:24
2024-09-28T09:29
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975212864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4ce2ab569151e0ff0e1bbf05cc25632.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. Обломки на месте взрыва продолжают дымиться спустя даже 15 часов после произошедшего, на месте работают сотрудники МЧС. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240928/dagestan-1975195925.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975212864_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bad49395047e6b520bc99610a703579.jpg
Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T09:24
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, происшествия
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы
Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале