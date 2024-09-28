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На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы - РИА Новости, 28.09.2024
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09:24 28.09.2024 (обновлено: 09:29 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/razbor-1975212511.html
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы - РИА Новости, 28.09.2024
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы
Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:24
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махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. Обломки на месте взрыва продолжают дымиться спустя даже 15 часов после произошедшего, на месте работают сотрудники МЧС. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
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махачкала
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, происшествия
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия
На месте взрыва на АЗС в Махачкале разбирают завалы

Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов ведется на месте взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости.
Обломки на месте взрыва продолжают дымиться спустя даже 15 часов после произошедшего, на месте работают сотрудники МЧС.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 11 человек получили ранения.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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МахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в МахачкалеПроисшествия
 
 
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