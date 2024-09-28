https://ria.ru/20240928/proschet-1974924457.html

"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет

"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет - РИА Новости, 28.09.2024

"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет

Западные страны признали, что не только не в силах оказать Украине полноценную военную поддержку, но и не способны гарантировать ее качество. Со стремительно... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:03

украина

киев

европа

жозеп боррель

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные страны признали, что не только не в силах оказать Украине полноценную военную поддержку, но и не способны гарантировать ее качество. Со стремительно пустеющих складов ВСУ получают просроченные боеприпасы и непригодную технику. Почему так происходит — в материале РИА Новости.Европейская отсталость"Все опустошим, но вывезем" — эта фраза вполне могла бы стать девизом политики вооружения Украины. Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что Лондон ради Киева истощил собственные запасы. Масштабы проблемы не уточнил, но назвал такой подход правильным.Хотя теперь надо думать, как восполнить дефицит. Иначе пострадает обороноспособность Соединенного Королевства, предупредил чиновник.И дежурно заверил в "неизменности поддержки" Киева. Так твердят по всей Европе. Но цифры говорят другое.ЕС обязался до марта 2024-го предоставить миллион снарядов 155-го калибра. Сроки сорвали. Пообещали к июню. В конце концов глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что сумели дать только 700 тысяч — переоценили свои силы."Мы далеки от того, чтобы пополнить запасы наших армий, мы далеки от того, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь. У нас очень серьезное технологическое отставание, которое в геополитическом контексте становится угрожающим", — заявил Боррель.Виноваты всеОрудие заряжено и наведено на цель. Звучит команда "триста, тридцать, три", но вместо выстрела снаряд просто вываливается из канала ствола и падает рядом с позицией расчета. Такая неприятная для каждого артиллериста ситуация — не редкость в ВСУ. Речь идет о чешских и американских боеприпасах. В августе Киев жаловался Вашингтону, а на днях призвал к ответу Прагу."В ходе боевого применения вышеупомянутых снарядов происходили многочисленные взрывы на расстоянии от 20 до 60 метров от дула, в результате чего личный состав получал ранения, а артиллерийские системы повреждены", — отмечено в письме чехам.Некоторые взрыватели разработаны еще во Вторую мировую: например, модели M515 и M51A5. Они пролежали на складах десятки лет.Собственных запасов мало, поэтому Прага реэкспортирует снаряды, закупая их по всему миру в рамках так называемой чешской инициативы — программы ЕС.По данным западных СМИ, Чехия получает тысячи боеприпасов от Сербии. К слову, на продажу США и ЕС большую часть запасов времен социалистической Югославии выставили и другие балканские государства — Албания, Черногория, Македония.Министр обороны Чехии Яна Чернохова приняла украинские претензии. "Мы приобретаем и старые боеприпасы, которые могут быть негодными", — оправдывалась она. Но подчеркнула: нельзя подрывать доверие к самой "инициативе", по которой до конца года Киев получит 500 тысяч снарядов различных типов.Чешская военно-промышленная группа CSG, чья "дочка" Excalibur Army — один из важнейших поставщиков Украины, также подтвердила реальность проблемы. Это привлекло внимание и других партнеров. Например, представитель бундесвера попытался объяснить: мол, в европейских армиях нет общего правила о проценте "осечек", отсюда и столь большой брак.В CSC считают, что в некоторых случаях украинские военные виноваты сами, так как ставили неподходящие взрыватели. Учитывая ситуацию с подготовкой новобранцев ВСУ, этого тоже исключать нельзя.Вторая жизнь металлоломаОднако дело не только в боеприпасах. На Украину отправляют неисправные гаубицы, танки без важных элементов пассивной защиты, орудия с разрывающимися стволами и невзлетающие ракеты — то, что сами союзники предпочли бы сдать в металлолом.Так, часть британских поставок — это имущество под списание. В Министерстве обороны не стали скрывать, что, опустошив склады, Лондон не только выполнил союзнические обязательства, но и сэкономил на утилизации. Речь идет, например, о 17 тысячах пар армейской обуви, которые собирались выбросить.Также ВСУ получили 14 старых танков Challenger 2. В 2023-м балансовая стоимость этих машин была почти 23 миллиона долларов, а закупочная цена в конце 1990-х — около 75. Американцы недавно передали Киеву десять устаревших спецавтомобилей якобы на семь миллионов долларов. По факту они не стоили и цента.Пакет военной помощи Украине собирается отправить Австралия, пишут СМИ со ссылкой на источники в Канберре. Только опять это отнюдь не новинки западного ВПК, а списанные танки M1A1 "Абрамс". От последних 59 машин отказались в пользу нового M1A2 SEPv3. Как минимум "подарки" нуждаются в ремонте, а для этого их надо везти в США. Поскольку надежность этой модели в ВСУ неоднократно критиковали, от Киева ничего, кроме очередных жалоб, западные союзники не ждут.

https://ria.ru/20240818/soyuzniki-1966656772.html

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украина, киев, европа, жозеп боррель, вооруженные силы украины, евросоюз