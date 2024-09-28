Рейтинг@Mail.ru
"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.09.2024 (обновлено: 08:03 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/proschet-1974924457.html
"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет
"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет - РИА Новости, 28.09.2024
"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет
Западные страны признали, что не только не в силах оказать Украине полноценную военную поддержку, но и не способны гарантировать ее качество. Со стремительно... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:00
2024-09-28T08:03
украина
киев
европа
жозеп боррель
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные страны признали, что не только не в силах оказать Украине полноценную военную поддержку, но и не способны гарантировать ее качество. Со стремительно пустеющих складов ВСУ получают просроченные боеприпасы и непригодную технику. Почему так происходит — в материале РИА Новости.Европейская отсталость"Все опустошим, но вывезем" — эта фраза вполне могла бы стать девизом политики вооружения Украины. Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что Лондон ради Киева истощил собственные запасы. Масштабы проблемы не уточнил, но назвал такой подход правильным.Хотя теперь надо думать, как восполнить дефицит. Иначе пострадает обороноспособность Соединенного Королевства, предупредил чиновник.И дежурно заверил в "неизменности поддержки" Киева. Так твердят по всей Европе. Но цифры говорят другое.ЕС обязался до марта 2024-го предоставить миллион снарядов 155-го калибра. Сроки сорвали. Пообещали к июню. В конце концов глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что сумели дать только 700 тысяч — переоценили свои силы."Мы далеки от того, чтобы пополнить запасы наших армий, мы далеки от того, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь. У нас очень серьезное технологическое отставание, которое в геополитическом контексте становится угрожающим", — заявил Боррель.Виноваты всеОрудие заряжено и наведено на цель. Звучит команда "триста, тридцать, три", но вместо выстрела снаряд просто вываливается из канала ствола и падает рядом с позицией расчета. Такая неприятная для каждого артиллериста ситуация — не редкость в ВСУ. Речь идет о чешских и американских боеприпасах. В августе Киев жаловался Вашингтону, а на днях призвал к ответу Прагу."В ходе боевого применения вышеупомянутых снарядов происходили многочисленные взрывы на расстоянии от 20 до 60 метров от дула, в результате чего личный состав получал ранения, а артиллерийские системы повреждены", — отмечено в письме чехам.Некоторые взрыватели разработаны еще во Вторую мировую: например, модели M515 и M51A5. Они пролежали на складах десятки лет.Собственных запасов мало, поэтому Прага реэкспортирует снаряды, закупая их по всему миру в рамках так называемой чешской инициативы — программы ЕС.По данным западных СМИ, Чехия получает тысячи боеприпасов от Сербии. К слову, на продажу США и ЕС большую часть запасов времен социалистической Югославии выставили и другие балканские государства — Албания, Черногория, Македония.Министр обороны Чехии Яна Чернохова приняла украинские претензии. "Мы приобретаем и старые боеприпасы, которые могут быть негодными", — оправдывалась она. Но подчеркнула: нельзя подрывать доверие к самой "инициативе", по которой до конца года Киев получит 500 тысяч снарядов различных типов.Чешская военно-промышленная группа CSG, чья "дочка" Excalibur Army — один из важнейших поставщиков Украины, также подтвердила реальность проблемы. Это привлекло внимание и других партнеров. Например, представитель бундесвера попытался объяснить: мол, в европейских армиях нет общего правила о проценте "осечек", отсюда и столь большой брак.В CSC считают, что в некоторых случаях украинские военные виноваты сами, так как ставили неподходящие взрыватели. Учитывая ситуацию с подготовкой новобранцев ВСУ, этого тоже исключать нельзя.Вторая жизнь металлоломаОднако дело не только в боеприпасах. На Украину отправляют неисправные гаубицы, танки без важных элементов пассивной защиты, орудия с разрывающимися стволами и невзлетающие ракеты — то, что сами союзники предпочли бы сдать в металлолом.Так, часть британских поставок — это имущество под списание. В Министерстве обороны не стали скрывать, что, опустошив склады, Лондон не только выполнил союзнические обязательства, но и сэкономил на утилизации. Речь идет, например, о 17 тысячах пар армейской обуви, которые собирались выбросить.Также ВСУ получили 14 старых танков Challenger 2. В 2023-м балансовая стоимость этих машин была почти 23 миллиона долларов, а закупочная цена в конце 1990-х — около 75. Американцы недавно передали Киеву десять устаревших спецавтомобилей якобы на семь миллионов долларов. По факту они не стоили и цента.Пакет военной помощи Украине собирается отправить Австралия, пишут СМИ со ссылкой на источники в Канберре. Только опять это отнюдь не новинки западного ВПК, а списанные танки M1A1 "Абрамс". От последних 59 машин отказались в пользу нового M1A2 SEPv3. Как минимум "подарки" нуждаются в ремонте, а для этого их надо везти в США. Поскольку надежность этой модели в ВСУ неоднократно критиковали, от Киева ничего, кроме очередных жалоб, западные союзники не ждут.
https://ria.ru/20240818/soyuzniki-1966656772.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c485bb33cd46ab2aa86427dff3a9e3f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, европа, жозеп боррель, вооруженные силы украины, евросоюз
Украина, Киев, Европа, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет

Запад поставил ВСУ устаревшие боеприпасы на фоне истощения собственных запасов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные страны признали, что не только не в силах оказать Украине полноценную военную поддержку, но и не способны гарантировать ее качество. Со стремительно пустеющих складов ВСУ получают просроченные боеприпасы и непригодную технику. Почему так происходит — в материале РИА Новости.

Европейская отсталость

"Все опустошим, но вывезем" — эта фраза вполне могла бы стать девизом политики вооружения Украины. Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что Лондон ради Киева истощил собственные запасы. Масштабы проблемы не уточнил, но назвал такой подход правильным.
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через Темзу, Лондон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через Темзу, Лондон
Хотя теперь надо думать, как восполнить дефицит. Иначе пострадает обороноспособность Соединенного Королевства, предупредил чиновник.
И дежурно заверил в "неизменности поддержки" Киева. Так твердят по всей Европе. Но цифры говорят другое.
ЕС обязался до марта 2024-го предоставить миллион снарядов 155-го калибра. Сроки сорвали. Пообещали к июню. В конце концов глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что сумели дать только 700 тысяч — переоценили свои силы.
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
"Мы далеки от того, чтобы пополнить запасы наших армий, мы далеки от того, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь. У нас очень серьезное технологическое отставание, которое в геополитическом контексте становится угрожающим", — заявил Боррель.

Виноваты все

Орудие заряжено и наведено на цель. Звучит команда "триста, тридцать, три", но вместо выстрела снаряд просто вываливается из канала ствола и падает рядом с позицией расчета. Такая неприятная для каждого артиллериста ситуация — не редкость в ВСУ. Речь идет о чешских и американских боеприпасах. В августе Киев жаловался Вашингтону, а на днях призвал к ответу Прагу.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
"В ходе боевого применения вышеупомянутых снарядов происходили многочисленные взрывы на расстоянии от 20 до 60 метров от дула, в результате чего личный состав получал ранения, а артиллерийские системы повреждены", — отмечено в письме чехам.
Некоторые взрыватели разработаны еще во Вторую мировую: например, модели M515 и M51A5. Они пролежали на складах десятки лет.
Собственных запасов мало, поэтому Прага реэкспортирует снаряды, закупая их по всему миру в рамках так называемой чешской инициативы — программы ЕС.
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
По данным западных СМИ, Чехия получает тысячи боеприпасов от Сербии. К слову, на продажу США и ЕС большую часть запасов времен социалистической Югославии выставили и другие балканские государства — Албания, Черногория, Македония.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова приняла украинские претензии. "Мы приобретаем и старые боеприпасы, которые могут быть негодными", — оправдывалась она. Но подчеркнула: нельзя подрывать доверие к самой "инициативе", по которой до конца года Киев получит 500 тысяч снарядов различных типов.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной
18 августа, 08:00
Чешская военно-промышленная группа CSG, чья "дочка" Excalibur Army — один из важнейших поставщиков Украины, также подтвердила реальность проблемы. Это привлекло внимание и других партнеров. Например, представитель бундесвера попытался объяснить: мол, в европейских армиях нет общего правила о проценте "осечек", отсюда и столь большой брак.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны Чехии Яна Чернохова
Министр обороны Чехии Яна Чернохова - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны Чехии Яна Чернохова
В CSC считают, что в некоторых случаях украинские военные виноваты сами, так как ставили неподходящие взрыватели. Учитывая ситуацию с подготовкой новобранцев ВСУ, этого тоже исключать нельзя.

Вторая жизнь металлолома

Однако дело не только в боеприпасах. На Украину отправляют неисправные гаубицы, танки без важных элементов пассивной защиты, орудия с разрывающимися стволами и невзлетающие ракеты — то, что сами союзники предпочли бы сдать в металлолом.
Так, часть британских поставок — это имущество под списание. В Министерстве обороны не стали скрывать, что, опустошив склады, Лондон не только выполнил союзнические обязательства, но и сэкономил на утилизации. Речь идет, например, о 17 тысячах пар армейской обуви, которые собирались выбросить.
© Фото : Crown CopyrightБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2
Также ВСУ получили 14 старых танков Challenger 2. В 2023-м балансовая стоимость этих машин была почти 23 миллиона долларов, а закупочная цена в конце 1990-х — около 75. Американцы недавно передали Киеву десять устаревших спецавтомобилей якобы на семь миллионов долларов. По факту они не стоили и цента.
Пакет военной помощи Украине собирается отправить Австралия, пишут СМИ со ссылкой на источники в Канберре. Только опять это отнюдь не новинки западного ВПК, а списанные танки M1A1 "Абрамс". От последних 59 машин отказались в пользу нового M1A2 SEPv3. Как минимум "подарки" нуждаются в ремонте, а для этого их надо везти в США. Поскольку надежность этой модели в ВСУ неоднократно критиковали, от Киева ничего, кроме очередных жалоб, западные союзники не ждут.
 
УкраинаКиевЕвропаЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала