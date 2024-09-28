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Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России

Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России - РИА Новости, 28.09.2024

Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что без участия России ни один проект мирного урегулирования на Украине не будет иметь успеха. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:20

2024-09-28T23:20

2024-09-28T23:20

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что без участия России ни один проект мирного урегулирования на Украине не будет иметь успеха. "Если бы все, как соседняя Беларусь, осознавали, что реально происходит в зоне конфликта (на Украине – ред.) и чем это грозит, и действительно хотели бы остановить кровавое противостояние двух братских народов, то давно бы Украина была с Россией не на поле боя, а за столом мирных переговоров. В этом контексте очень своевременны инициативы, подобные бразильско-китайскому мирному плану. Однако без участия России ни один проект успеха иметь не будет", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. Он также подчеркнул, что новой архитектуры безопасности в европейском регионе не может быть и без участия Белоруссии.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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