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Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/proekt-1975292066.html
Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России
Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России - РИА Новости, 28.09.2024
Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что без участия России ни один проект мирного урегулирования на Украине не будет иметь успеха. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:20
2024-09-28T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
россия
украина
генеральная ассамблея оон
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что без участия России ни один проект мирного урегулирования на Украине не будет иметь успеха. "Если бы все, как соседняя Беларусь, осознавали, что реально происходит в зоне конфликта (на Украине – ред.) и чем это грозит, и действительно хотели бы остановить кровавое противостояние двух братских народов, то давно бы Украина была с Россией не на поле боя, а за столом мирных переговоров. В этом контексте очень своевременны инициативы, подобные бразильско-китайскому мирному плану. Однако без участия России ни один проект успеха иметь не будет", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. Он также подчеркнул, что новой архитектуры безопасности в европейском регионе не может быть и без участия Белоруссии.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России

Рыженков: без РФ ни один проект урегулирования на Украине не будет иметь успеха

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что без участия России ни один проект мирного урегулирования на Украине не будет иметь успеха.
"Если бы все, как соседняя Беларусь, осознавали, что реально происходит в зоне конфликта (на Украине – ред.) и чем это грозит, и действительно хотели бы остановить кровавое противостояние двух братских народов, то давно бы Украина была с Россией не на поле боя, а за столом мирных переговоров. В этом контексте очень своевременны инициативы, подобные бразильско-китайскому мирному плану. Однако без участия России ни один проект успеха иметь не будет", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
Он также подчеркнул, что новой архитектуры безопасности в европейском регионе не может быть и без участия Белоруссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияРоссияУкраинаГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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