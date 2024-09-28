https://ria.ru/20240928/poltava-1975216995.html
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2024
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:38
2024-09-28T10:38
2024-09-28T10:39
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной областной военной администрации Филипп Пронин. "Повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.... Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения", - написал чиновник в Telegram-канале, не уточняя, о каком именно объекте идет речь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, В мире
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура
Глава Полтавской ОВА Пронин: часть Полтавской области обесточило из-за взрывов