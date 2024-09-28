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В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 28.09.2024 (обновлено: 10:39 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/poltava-1975216995.html
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2024
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:38
2024-09-28T10:39
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной областной военной администрации Филипп Пронин. "Повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.... Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения", - написал чиновник в Telegram-канале, не уточняя, о каком именно объекте идет речь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
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полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, В мире
В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура

Глава Полтавской ОВА Пронин: часть Полтавской области обесточило из-за взрывов

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной областной военной администрации Филипп Пронин.
"Повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.... Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения", - написал чиновник в Telegram-канале, не уточняя, о каком именно объекте идет речь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьУкраинаВ мире
 
 
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