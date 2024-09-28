https://ria.ru/20240928/poltava-1975216995.html

В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура

В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2024

В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:38

2024-09-28T10:38

2024-09-28T10:39

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной областной военной администрации Филипп Пронин. "Повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.... Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения", - написал чиновник в Telegram-канале, не уточняя, о каком именно объекте идет речь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

полтавская область, украина, в мире