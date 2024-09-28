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Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год - РИА Новости, 28.09.2024
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04:47 28.09.2024 (обновлено: 06:04 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/polety-1975200509.html
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год - РИА Новости, 28.09.2024
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, после чего оповестила о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T04:47
2024-09-28T06:04
turkish airlines
панама
стамбул
латинская америка
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СТАМБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, после чего оповестила о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года, сообщил РИА Новости сам пострадавший пассажир.Глеб Шатков рассказал агентству, что он, будучи моряком, планирует экспедицию в Антарктиду в ноябре, поэтому решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к переходу. "Двадцать второго сентября я зарегистрировался на рейс из Тивата (в Черногории — Прим. ред.) в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона. На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается", — рассказал Шатков. По его словам, обратный билет он приобретал отдельным бронированием."Два часа у меня проверяли счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал и другие ненужные подробности. Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков (некоторые из них были на грани нервного срыва и истошно ругались) ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки", — отметил Шатков. В итоге пассажир потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов), при этом авиакомпания потеряла багаж с океанской непромокаемой одеждой, которая "стоит дороже билетов". Багаж вернули через сутки, тогда же Шатков получил письмо от авиакомпании."Извещаем вас о том, что вы включены в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из указанных причин и до 23 сентября 2025 года вы не будете допущены на рейсы нашей авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу", — говорится в полученном Шатковым письме от авиакомпании. Среди возможных причин для отказа упомянуты: отказ властей страны, в которую направлялся пассажир; отсутствие необходимых документов и информации для поездки; риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну, в которую он собирается. Шатков отмечает, что его планы насчет Антарктиды не изменились, он планирует вновь попытаться попасть в Панаму, но через Дубай.Turkish Airlines с конца февраля не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. С мая число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь другими авиакомпаниями в страны Латинской Америки. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России одним бронированием в конце апреля.
https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html
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панама
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turkish airlines, панама, стамбул, латинская америка
Turkish Airlines, Панама, Стамбул, Латинская Америка
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год

Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, после чего оповестила о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года, сообщил РИА Новости сам пострадавший пассажир.
Глеб Шатков рассказал агентству, что он, будучи моряком, планирует экспедицию в Антарктиду в ноябре, поэтому решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к переходу.
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"Двадцать второго сентября я зарегистрировался на рейс из ТиватаЧерногории — Прим. ред.) в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона. На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается", — рассказал Шатков.
По его словам, обратный билет он приобретал отдельным бронированием.
"Два часа у меня проверяли счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал и другие ненужные подробности. Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков (некоторые из них были на грани нервного срыва и истошно ругались) ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки", — отметил Шатков.
В итоге пассажир потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов), при этом авиакомпания потеряла багаж с океанской непромокаемой одеждой, которая "стоит дороже билетов". Багаж вернули через сутки, тогда же Шатков получил письмо от авиакомпании.
"Извещаем вас о том, что вы включены в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из указанных причин и до 23 сентября 2025 года вы не будете допущены на рейсы нашей авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу", — говорится в полученном Шатковым письме от авиакомпании.
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Среди возможных причин для отказа упомянуты: отказ властей страны, в которую направлялся пассажир; отсутствие необходимых документов и информации для поездки; риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну, в которую он собирается.
Шатков отмечает, что его планы насчет Антарктиды не изменились, он планирует вновь попытаться попасть в Панаму, но через Дубай.
Turkish Airlines с конца февраля не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту.
С мая число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь другими авиакомпаниями в страны Латинской Америки. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России одним бронированием в конце апреля.
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