https://ria.ru/20240928/polety-1975200509.html

Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год

Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год - РИА Новости, 28.09.2024

Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, после чего оповестила о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T04:47

2024-09-28T04:47

2024-09-28T06:04

turkish airlines

панама

стамбул

латинская америка

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СТАМБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, после чего оповестила о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года, сообщил РИА Новости сам пострадавший пассажир.Глеб Шатков рассказал агентству, что он, будучи моряком, планирует экспедицию в Антарктиду в ноябре, поэтому решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к переходу. "Двадцать второго сентября я зарегистрировался на рейс из Тивата (в Черногории — Прим. ред.) в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона. На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается", — рассказал Шатков. По его словам, обратный билет он приобретал отдельным бронированием."Два часа у меня проверяли счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал и другие ненужные подробности. Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков (некоторые из них были на грани нервного срыва и истошно ругались) ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки", — отметил Шатков. В итоге пассажир потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов), при этом авиакомпания потеряла багаж с океанской непромокаемой одеждой, которая "стоит дороже билетов". Багаж вернули через сутки, тогда же Шатков получил письмо от авиакомпании."Извещаем вас о том, что вы включены в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из указанных причин и до 23 сентября 2025 года вы не будете допущены на рейсы нашей авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу", — говорится в полученном Шатковым письме от авиакомпании. Среди возможных причин для отказа упомянуты: отказ властей страны, в которую направлялся пассажир; отсутствие необходимых документов и информации для поездки; риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну, в которую он собирается. Шатков отмечает, что его планы насчет Антарктиды не изменились, он планирует вновь попытаться попасть в Панаму, но через Дубай.Turkish Airlines с конца февраля не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. С мая число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь другими авиакомпаниями в страны Латинской Америки. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России одним бронированием в конце апреля.

https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html

https://ria.ru/20240919/chernogoriya-1973721589.html

https://ria.ru/20240923/sakhalin-1974172206.html

панама

стамбул

латинская америка

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turkish airlines, панама, стамбул, латинская америка