https://ria.ru/20240928/pogoda-1975200098.html

Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября

Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября - РИА Новости, 28.09.2024

Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября

В первые дни октября в Центральной России установится комфортная погода с температурой до 22 градусов и без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T04:33

2024-09-28T04:33

2024-09-28T04:33

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В первые дни октября в Центральной России установится комфортная погода с температурой до 22 градусов и без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В начале октября складывается опять комфортная погода. С 1 по 3 число без осадков, ночные температуры – 5-10 градусов, дневные – 17-22", - сказал Вильфанд. По его словам, во второй половине недели, с 4 по 6 октября, прогнозируется более облачная погода, ночные температуры будут в диапазоне от 3 до 8 градусов, дневные - от 11 до 16. Также в эти дни ожидаются небольшие осадки, сообщил синоптик.

https://ria.ru/20240924/pogoda-1974342890.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество