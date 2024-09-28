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Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября - РИА Новости, 28.09.2024
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04:33 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/pogoda-1975200098.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября
Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября - РИА Новости, 28.09.2024
Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября
В первые дни октября в Центральной России установится комфортная погода с температурой до 22 градусов и без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T04:33
2024-09-28T04:33
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В первые дни октября в Центральной России установится комфортная погода с температурой до 22 градусов и без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В начале октября складывается опять комфортная погода. С 1 по 3 число без осадков, ночные температуры – 5-10 градусов, дневные – 17-22", - сказал Вильфанд. По его словам, во второй половине недели, с 4 по 6 октября, прогнозируется более облачная погода, ночные температуры будут в диапазоне от 3 до 8 градусов, дневные - от 11 до 16. Также в эти дни ожидаются небольшие осадки, сообщил синоптик.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября

Вильфанд пообещал комфортную погоду в Центральной России в начале октября

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКрымский мост и храм Христа Спасителя в Москве
Крымский мост и храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Крымский мост и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В первые дни октября в Центральной России установится комфортная погода с температурой до 22 градусов и без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В начале октября складывается опять комфортная погода. С 1 по 3 число без осадков, ночные температуры – 5-10 градусов, дневные – 17-22", - сказал Вильфанд.
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По его словам, во второй половине недели, с 4 по 6 октября, прогнозируется более облачная погода, ночные температуры будут в диапазоне от 3 до 8 градусов, дневные - от 11 до 16. Также в эти дни ожидаются небольшие осадки, сообщил синоптик.
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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