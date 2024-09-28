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В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов - РИА Новости, 28.09.2024
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18:24 28.09.2024 (обновлено: 18:58 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/poezda-1975264758.html
В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов
В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов - РИА Новости, 28.09.2024
В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов
На перегоне в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта приостановлено движение грузовых поездов,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:24
2024-09-28T18:58
происшествия
самарская область
кинель
куйбышевская железная дорога
ржд
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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. На перегоне в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта приостановлено движение грузовых поездов, на пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял, сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД). Ранее правительство региона сообщило, что в 112 поступило сообщение о взрыве на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр), повреждены островки безопасности, пострадавших нет. По данным властей, движение поездов временно приостановлено, железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности "В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94-103 километры Куйбышевской железной дороги (Самарская область) временно приостановлено. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html
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происшествия, самарская область, кинель, куйбышевская железная дорога, ржд
Происшествия, Самарская область, Кинель, Куйбышевская железная дорога, РЖД
В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов

Движение поездов в Самарской области приостановили после взрыва на ж/д мосту

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. На перегоне в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта приостановлено движение грузовых поездов, на пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял, сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД).
Ранее правительство региона сообщило, что в 112 поступило сообщение о взрыве на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр), повреждены островки безопасности, пострадавших нет. По данным властей, движение поездов временно приостановлено, железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности
"В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94-103 километры Куйбышевской железной дороги (Самарская область) временно приостановлено. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении.
Место схода вагонов грузового поезда в Белгородской области. 11 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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ПроисшествияСамарская областьКинельКуйбышевская железная дорогаРЖД
 
 
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