https://ria.ru/20240928/poezda-1975264758.html

В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов

В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов - РИА Новости, 28.09.2024

В Самарской области рассказали подробности о приостановке грузовых поездов

На перегоне в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта приостановлено движение грузовых поездов,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T18:24

2024-09-28T18:24

2024-09-28T18:58

происшествия

самарская область

кинель

куйбышевская железная дорога

ржд

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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. На перегоне в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта приостановлено движение грузовых поездов, на пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял, сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД). Ранее правительство региона сообщило, что в 112 поступило сообщение о взрыве на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр), повреждены островки безопасности, пострадавших нет. По данным властей, движение поездов временно приостановлено, железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности "В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94-103 километры Куйбышевской железной дороги (Самарская область) временно приостановлено. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html

самарская область

кинель

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происшествия, самарская область, кинель, куйбышевская железная дорога, ржд