https://ria.ru/20240928/plennyy-1975204883.html

"На глазах у сыновей". Пленный рассказал, как его забрали сотрудники ТЦК

"На глазах у сыновей". Пленный рассказал, как его забрали сотрудники ТЦК - РИА Новости, 28.09.2024

"На глазах у сыновей". Пленный рассказал, как его забрали сотрудники ТЦК

Пленный танкист ВСУ Владимир Кузько рассказал РИА Новости, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкоматы) подошли к нему, когда он с... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:03

2024-09-28T07:03

2024-09-28T07:03

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Пленный танкист ВСУ Владимир Кузько рассказал РИА Новости, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкоматы) подошли к нему, когда он с детьми гулял парке в городе Ромны в Сумской области, и на глазах его детей посадили в своей автомобиль. Медкомиссию он проходил в срочном режиме, а уже через несколько дней после получения повестки отправился служить. "Я поехал со своими сыновьями в город погулять, поесть мороженого. Подошло два ТЦКшника, чтобы не пугать детей… на то время им было 13 лет и шесть лет, чтобы не пугать детей, я согласился пройти медкомиссию. В итоге жена забрала детей, я поехал в военкомат. Двадцать апреля 2023 года мне вручили повестку и 27 апреля 2023 года я уже поехал (служить - ред.)… Ни комиссию толком не прошел, ничего", - рассказал Кузько. Он также заявил, что если бы в тот момент в парке рядом не было детей, он начал бы драку или попытался убежать от сотрудников ТЦК. "Если бы детей не было, я бы с ними сильно не разговаривал. Если бы получилось бы дать им отпор и убежать... То да (убежал бы). А так пришлось бы драться (при детях - ред.), а детской психике это не нужно", - пояснил пленный. Кузько также рассказал, что попал в плен в сентябре 2024 года на южнодонецком направлении. После того как его танк выехал для удара прямой наводкой по позиции российский войск в него попало четыре российских FPV-дрона. По его словам, командир танка тогда дал команду экипажу из трех человек покинуть машину и спрятаться в ближайшей лесополосе. После успешной эвакуации он же приказал поднять руки вверх и сдаваться в плен российским бойцам. Кузько добавил, что рад тому, что остался жив. "Я не жалею, что все хорошо, что жив и здоров, а не лежу там в лесопосадке. Спасибо ребятам (которые взяли в плен)", - заявил он.

https://ria.ru/20240928/plennyy-1975203332.html

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975164604.html

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