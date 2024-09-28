https://ria.ru/20240928/platforma-1975280108.html
Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира"
Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира" - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира"
Россия готова помогать группе "Друзья мира" по урегулированию украинского конфликта, главное, чтобы ее предложения опирались на реалии, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:54
2024-09-28T20:54
2024-09-28T21:02
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия готова помогать группе "Друзья мира" по урегулированию украинского конфликта, главное, чтобы ее предложения опирались на реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса."Этой группе еще работать и работать, мы готовы им помогать советом, главное, чтобы они предложения свои опирали на реалии, а не брали их как-то вот из абстрактных разговоров. Готовы помогать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН.
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира"
Лавров: Россия готова помогать работе платформы "Друзья мира" по Украине