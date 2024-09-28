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Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира" - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 28.09.2024 (обновлено: 21:02 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/platforma-1975280108.html
Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира"
Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира" - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира"
Россия готова помогать группе "Друзья мира" по урегулированию украинского конфликта, главное, чтобы ее предложения опирались на реалии, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:54
2024-09-28T21:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
китай
бразилия
генеральная ассамблея оон
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия готова помогать группе "Друзья мира" по урегулированию украинского конфликта, главное, чтобы ее предложения опирались на реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса."Этой группе еще работать и работать, мы готовы им помогать советом, главное, чтобы они предложения свои опирали на реалии, а не брали их как-то вот из абстрактных разговоров. Готовы помогать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН.
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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россия, украина, в мире, сергей лавров, китай, бразилия, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Китай, Бразилия, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров заявил о готовности России помогать работе платформы "Друзья мира"

Лавров: Россия готова помогать работе платформы "Друзья мира" по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия готова помогать группе "Друзья мира" по урегулированию украинского конфликта, главное, чтобы ее предложения опирались на реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
"Этой группе еще работать и работать, мы готовы им помогать советом, главное, чтобы они предложения свои опирали на реалии, а не брали их как-то вот из абстрактных разговоров. Готовы помогать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровКитайБразилияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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